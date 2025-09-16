Inicia recolección de firmas para revocatoria de mandato de Paulette Thomas

El proceso para la recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la diputada independiente Paulette Thomas ya comenzó, así lo dio a conocer la Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro.

La iniciativa, interpuesta por Rubén Darío De La Rosa Caballero, busca el 30% de los 167,207 electores que estaban inscritos en el padrón electoral de 2024 del distrito de Panamá (50,162 firmas).

De acuerdo con el Tribunal Electoral, el plazo de recolección es de 120 días calendario, que arrancó el pasado sábado 13 de septiembre y finalizará el 10 de enero del 2026.

Para participar, los ciudadanos deben estar inscritos en el padrón electoral del distrito de Panamá para las elecciones del 2024 y estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos.

Además, deben dirigirse a la sede central del Tribunal Electoral en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

El TE supervisará todo el proceso para garantizar que la recolección de firmas cumpla con los requisitos legales y los estándares de transparencia.