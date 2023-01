Inquietud ante anuncio de Irán sobre el Canal

Irán promete estacionar buques de guerra en la ruta comercial crítica del Canal de Panamá después de construir lazos con dictadores latinoamericanos en un intento de amenazar a los EE.UU. en su patio trasero, destacó el Washington Times.

En tanto, el Daily Mail señala que las actividades de Irán sin duda tienen la intención de desafiar a los EE.UU. y demostrar la capacidad de construir una presencia militar al alcance del territorio estadounidense.

Publicidad

El comandante de la Armada iraní, el contralmirante Shahram Irani, anunció que hay planes en curso para enviar las fuerzas navales iraníes al Canal de Panamá.

Según el Dr. Majid Rafizadeh, politólogo iraní-estadounidense educado en Harvard, la presencia militar de Irán en América Latina representa una amenaza para la seguridad no solo de Estados Unidos sino del mundo.

Irán ha estado incursionando en América. En junio pasado, Irán y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación estratégica de 20 años. En diciembre, firmó un tratado similar con Nicaragua.

Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura Center, dijo a The Washington Free Beacon que el objetivo de Irán “siempre ha sido tener una presencia militar en América Latina, por lo que no sorprende en absoluto que su armada anuncie va a hacer movimientos en el Canal de Panamá… Esta es una tremenda escalada si va a suceder. Mucha gente puede descartar a Irán en términos de sus capacidades… pero yo no lo descartaría porque han estado construyendo esto durante mucho tiempo”.

“Esto es lo que Irán ha estado construyendo en América Latina durante los últimos 30 o 40 años”, añadió.

La presencia de Irán en el Canal de Panamá ha sido motivo de preocupación, porque es una ruta de navegación crucial para el comercio internacional y cualquier interrupción de sus operaciones tendría graves consecuencias económicas, resaltó Express.Co.Uk

Contenido Premium: 0