INTERÉS NACIONAL. Un tema poco conocido y debe ser materia de estudios de los mandos de la Fuerza Pública de Panamá como parte fundamental de su formación superior para estar a la altura de los desafíos, y que conozcan la razón del Estado panameño y las políticas del poder nacional, cuando sean designados jefes de los diferentes estamentos de seguridad.

Una resumida definición: “El significado del Interés Nacional es la supervivencia: la protección de la identidad física, política y cultural contra las invasiones de otros Estados-Nación”. Ello significa, que esta idea es la que debe guiar a los gobernantes en la conducción de sus países, porque es lo que legitima sus acciones internas, y la política exterior que aplican en su relación con otros países, con lo cual el elemento central que lo sustenta es el poder. Vemos los tres elementos centrales que hoy se manifiestan con mucha fuerza.

El Estado, la Supervivencia y el Poder.

LA RAZÓN DE ESTADO. Son aquellos intereses superiores y esenciales cuya importancia exige su protección por sobre otros.

EL PODER NACIONAL: Debe entenderse como la suma de todas las fortalezas de una nación, que le permiten establecer su estrategia de desarrollo en pro de los objetivos nacionales pese a los obstáculos que pueda pasar la Nación en un determinado momento.

Recientemente se hizo público un video de la Policía de Panamá enviando un mensaje de solidaridad a la Policía de Colombia. No tenía malas intenciones, pero no fue bien manejado, parecía como un tiro aislado de un francotirador que no estaba al corriente de la razón del Estado y del interés nacional de la nación panameña que está enfrentando una crisis de pandemia.

El presidente de la República Laurentino Cortizo en uso de sus facultades ordenó cerrar la frontera con Colombia, y esa misma semana se difundió el video de apoyo solidario con la Policía colombiana. Esta acción choca colisiona con los intereses nacionales del momento, de salvaguardar nuestra patria de la invasión de más 11,000 ilegales represados en Colombia y que presionan para cruzar a Panamá, agravando la situación de salud del Darién y de todo país, porque su plan es ir como sea a la frontera con Costa Rica. Estamos en pandemia muchos países han cerrados sus fronteras por el interés nacional.