Interponen denuncia criminal contra Cortizo y piden evaluaciÃ³n psicolÃ³gica

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional deberá analizar una denuncia criminal interpuesta ante Órgano del Estado contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, donde se solicita que él sea evaluado y se determine si se encuentra en pleno uso de sus facultades.

La denuncia fue presentada ante los diputados por el abogado Abdiel González, quien alegó que las declaraciones realizadas la semana por el mandatario violan el Código Penal y la Constitución.

En las declaraciones a las que hace alusión González, el mandatario sostuvo: "Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar. Pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente... hablarle", pero luego reculó.

Según destacó "una de las responsabilidades del presidente es preservar el orden público y sus expresiones atentan contra el orden público".

El jurista solicitó a los diputados pensar en el país y hacer la investigación, así como también remitir su solicitud al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que ellos dictaminen "cual es la condición o estado mental, psicológico y equilibrio" del presidente, ya que estas expresiones "crean suspicacia e inquietud en la opinión pública".