Inversión de carriles a partir del lunes

A partir del lunes ante la apertura de nuevas actividades económicas, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional, realizarán operativos de inversión de carriles, para facilitar la afluencia del tráfico en las calles de acceso a la ciudad de Panamá.

Uno de los cambios será de Arraiján al Puente de Las Américas de 5:00 a.m. hasta las 7:30 a.m.

Las pruebas aplicadas en Panamá en las últimas horas fueron 4,134 con una positividad de 30%. mientras que 53,857 se han recuperado.

Se estará evaluando el comportamiento y demanda vehicular, dependiendo de esos factores se contempla la apertura de un carril invertido en la autopista La Chorrera-Arraiján desde TCT hasta Burunga

Otra inversión será en la avenida José A. Arango de 5:30 a.m. a 8:00 a.m, desde el cementerio de Concepción hasta el Súper 99 de Balboa.

En la carretera Boyd Roosevelt será de 5:30 a.m. a 8:00 a.m, desde El Rocío a Villa Zaita.