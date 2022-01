JC Tapia: el día que retire me muero

Juan Carlos Tapia reconoce que el día en que se retire del todo...se muere. El hombre de "Lo Mejor del Boxeo", con 80 años a cuesta y 47 en su programa televisivo, decidió salirse de las pantallas, pero seguirá produciendo y trabajando.

¡El día que me retire me muero. Realmente la razón por la que me voy, es porque considero que los años no me hacen tan lúcido, mi memoria no es tan brillante como antes y creo que merezco refrescar un poco la pantalla... Yo creo que es hora de que mis hijos sigan con el programa de boxeo, los comentarios políticos fallecen conmigo.

¿Qué le preocupa?

Nada, que cada día se me hace mas corto a mi viaje al mas allá, mientras más se demore la llamada de Dios yo estoy feliz, a mi no me preocupada nada, gracias a Dios, me preocuparía una enfermedad seria, pero en este momento gozo de buena salud de una familia maravillosa y no tengo porque preocuparme, no quisiera volver 20 años atrás porque pierdo a mis nietos y a mis bisnietos. He vivido una vida completa, estoy bien y lo único que ruego es que papá Dios se demore en llamarme.

¿Qué hará ahora con tanto tiempo libre?

Descansaré más, no tengo horario, pero mi mente no va a dejar de producir ideas, negocios, etc. No es que tengo que trabajar todos los días, yo trabajo el día que quiero, produzco el día que quiero, pero no voy a sentarme en una mecedora a echarme fresco, eso sí no, pero voy a descansar y viajar.

¿Cómo se define como un gran vendedor o mejor comentarista?

Todo es cuestión de metas, lo que tu te propongas lo vas a ser. Yo desde muy joven soy un gran vendedor y gran empresario, porque tengo empresas desde que tengo 23 años, fui comentarista de boxeo primero por mis conocimientos de boxeo. Yo era juez de boxeo, coleccionaba peleas de boxeo y después me meto a la televisión, y genero comentarios políticos

¿Usted le debe el éxito y fortuna al boxeo?

Nadie le debe el éxito a nadie ya que uno es el arquitecto de su destino, y de su futuro. El éxito no te viene a buscar a ti, tu tienes que caminar hacia el éxito y eso requiere trabajo, dedicación, preparación, innovación, el éxito me lo debo a mi trabajo.

Alguien me dijo una vez, “lo que pasa Juan Carlos es que tu has tenido mucha suerte” y yo no conozco a nadie que por 60 o 70 años de productividad fue por suerte. Lo que sucede es que la gente no reconoce que para lograr el éxito hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que ponerse metas y hay que cumplirlas.

¿Cómo llegó a ser juez de boxeo?

Fue por mi padre, ya que él tenía relación con la Comisión, ocupó varios puestos, fue juez de boxeo, fue comisionado y me llevaba desde muy chico al boxeo y por mi padre yo voy al boxeo, antes de cumplir mi mayoría de edad que en ese entonces eran los 21 años, pero a los 20 años ya era juez de boxeo.

¿Usted alguna vez peleó a puños?

Peleé mucho en la escuela. Nosotros nos fuimos muy chicos a Chitré. Yo soy de un hogar humilde, mi madre era una maestra de escuela, mi padre un modesto comerciante, y en la escuela el que no pelea lo cogen de congo, entonces yo siempre fui a las escuelas públicas y en las escuelas públicas el que no se sabe defender pasa problemas. Cuando yo me vengo a Panamá, vivo en Calle 14 Oeste detrás del Parque de Santa Ana y ese era un barrio muy popular, entre al Instituto Nacional y ahí el que no peleaba a puño, no lo respetaban.

¿Cuál es su pregón favorito?

Es “Esta mal”, “Tiene las piernas de trapo”, “ es un bulto”, esos son los más conocidos, pero el favorito es, “este boxeador tiene cara de aeropuerto”.

¿No será como esos campeones que después del retiro les pica la nostalgia del regreso?

Si tuviera 40 años, sí, pero a mi edad no. Yo lo que no quiero es hacer el ridículo; yo trabajé hasta donde yo podía tener ciertas responsabilidad de lo que yo decía, pero los años te van afectando la memoria, te van afectando incluso el hablar. Lo haces más pausado, más tranquilo.

Si esa pregunta me la hubieran hecho a los 40 años que yo me retiro a los 50, a lo mejor regreso, pero no voy a regresar.

¿Piensa que los comentarios políticos en su programa dispararon más la audiencia de Los Mejor del Boxeo?

Por supuesto que sí, porque yo tenía un público, inclusive la primera parte diferente al público que normalmente sigue el boxeo, en los comentarios políticos no tenían que gustarte el boxeo para tu sintonizarlo, como había gente que probablemente sintonizaba un poquito más tarde, porque lo que le interesaba era el boxeo, pero si era un complemento.

Ya iniciamos a partir de ayer un programa a las 8:00 pm que se llama Jueves de Recuerdo, donde vamos a darle cuerda a los chistes que hacíamos primero en “El que ríe de ultimo, ríe mejor, y después “La capital del humor”, vamos a recordar los mejores chistes, es un programa que es para recordar y lo hacemos una hora antes de Los Mejor del Boxeo para ir generando audiencia, porque hay mucha audiencia adulta que quiere ver esas cosas que ya hoy día en televisión ha desaparecido; quieren ver cantar por ejemplo a Anayansi en su mejor tiempo, a Miguel Fernández, y otros que salieron de mis programas musicales, lo que pasa es que la gente solo me conoce como productor de boxeo, pero yo he producido musicales, entre otros.

Los herederos Daniel Alonso y Juan Carlos Jr., ¿llenarán los zapatos del maestro?

De sobra, lo van a superar, yo me inicie en una época donde las redes sociales no existía y yo iba mucho a la bibliotecas a leer periódicos viejos, hoy día ellos tiene esa arma en sus manos que yo no la tuve, así que van a obtener la posibilidad de hacer un trabajo superior, lo dije y lo sostengo, ellos van hacer mejor programa y claro que con el respaldo de mi dirección, mi orientación, mi experiencia, pero fuera de cámaras y además seguirán transmitiendo los eventos que en Panamá se den gratis de Los Mejor del Boxeo y que en otros países hay que pagar.