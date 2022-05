Jill Biden le dice a enfermos de Sida que hay esperanzas

La Casa Hogar El Buen Samaritano recibió ayer la visita de la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien se reunió con activistas de distintas organizaciones que apoyan la lucha contra el VIH-SIDA.

El Padre Domingo Escobar, de Casa Hogar el Buen Samaritano; Orlando Quintero, de Probidsida; Ricardo Beteta de la Asociación de Hombre y Mujeres Nuevos de Panamá y otros activistas, que se unen en una sola voz de no discriminación a las personas en esta condición, participaron del encuentro

El sacerdote Escobar señaló que la educación es fundamental para combatir el estigma y la discriminación, como una tarea primordial de toda la sociedad, ya que esta enfermedad involucra a toda la realidad familiar, por lo que el tema debe ser parte del sector educativo y debe ser atendido de manera integral.

Por su parte, Raúl Tugrí, uno de los beneficiarios del hogar, quien vivió allí por siete años, recibiendo atención, destacó que ha sido víctima no solo de la enfermedad, sino también del estigma y de la discriminación.

La Primera Dama de Estados Unidos, reiteró a los presentes el apoyo para contribuir a una renovada esperanza en el trabajo que realizan estas organizaciones. Se refirió también a que este tema tiene que ver con la educación, con la promoción de campañas y sobre todo, un cambio de actitud de toda la sociedad.

Jill Biden diji que “hay esperanza en el horizonte” al conversar con enfermos y activistas. En un patio al aire libre, la primera dama escuchó a los trabajadores auxiliares y algunos residentes del centro.

La primera dama rodeó la mesa y estrechó la mano de los presentes. “Me alegra que tengamos la oportunidad de hablar sobre cómo Estados Unidos y Panamá pueden trabajar juntos para combatir el VIH”, dijo. En una carpeta tomaba nota mientras transcurría la conversación.

Destacó que el Departamento de Estado de su país está haciendo un anuncio para aumentar los fondos para PEPFAR (El Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para programas de VIH/SIDA).

El padre Domingo Escobar, fundador y director ejecutivo de la Casa Hogar El Buen Samaritano dijo que el VIH es un problema social y que debe abordarse en las escuelas y las familias.

Entre los participantes estaba Ricardo Beteta Bond, de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, quien habló sobre su trabajo en hombres seropositivos. Dijo que los medios de comunicación hablan sobre la infección por el VIH en general, pero no sobre los hombres homosexuales en particular. Mencionó que no hay suficientes programas en general y no hay programas en la escuela y que las personas trans pueden ser acosadas por la policía cuando van a buscar medicamentos. También expresó su frustración porque los programas se agotan en poco tiempo.

Casa Hogar El Buen Samaritano, es una obra de la Arquidiócesis de Panamá ubicada en la Ciudad Radial, que alberga a enfermos de sida.

