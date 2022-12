¡Joder"! España estuvo eliminada por 3 minutos

España se vio fuera del Mundial -del minuto 70 al 73 los que estuvo por delante Costa Rica frente a Alemania, pero el alma les volvió al cuerpo cuando los germanos empataron y luego derrotaron 4-2 a los ticos.

A España le bastaba con el empate, pero finalmente se ha clasificado gracias a la diferencia de goles con los mismos puntos que Alemania.

El técnico Luis Enrique confesó que no sabía que el equipo nacional había estado eliminado del Mundial durante varios minutos, que fue el rato en el que Japón había hecho el 1-2 y de manera paralela, Costa Rica también había marcado el 2-1. ¡Si me llego a enterar me da un infarto!, exclamó.

El español dijo que el equipo en cinco minutos tuvo en descontrol total. Nos han hecho dos goles y si les hubiera hecho falta más, los marcan seguro. Cuando un equipo como Japón no tiene nada que perder pasan como aviones. Rendirme no está en mi manual, tampoco celebrar una derrota", concluye.

Los germanos tenían los mismos puntos que los de Luis Enrique, pero peor diferencia de goles gracias a la goleada española contra la selección tica (7-0), lo que dejó a Alemania eliminada del torneo.

