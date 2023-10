JRM: No estoy para gerenciar circo mediático, sino para trabajar

José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente junto a Ricardo Martinelli, ha dejado en claro que su aceptación no busca ganar popularidad, sino trabajar arduamente por el país. En un mensaje contundente, Mulino destacó que no está interesado en ser una figura mediática, sino en aportar humildemente a la nación y a Martinelli.

“Entiendo y comprendo que me están nombrando candidato a la vicepresidencia de la República y no gerente general de un circo”, dijo Mulino.

Publicidad

A pesar de su estilo directo, Mulino se muestra dispuesto al diálogo con políticos de todas las tendencias, sin importar banderas partidistas. Su enfoque es promover el entendimiento y la cooperación entre diferentes sectores políticos, reconociendo la necesidad de abordar los desafíos que enfrenta Panamá en unidad.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ



“Lo que yo pueda hacer para ser una persona que catalice ideas, a mí no me da ningún espanto ni miedo ni me escondo a hablar seriamente con ningún político de ningún partido en este país”, expresó.

José Raúl Mulino identifica diversos problemas sociales que requieren atención urgente. Menciona la falta de suministro de electricidad en áreas rurales, lo que demanda una revisión de la legislación de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep).

También señala la escasez de agua potable, problemas de seguridad y la necesidad de una reforma integral del Estado, incluyendo una profunda transformación en el sistema de justicia.

Mulino enfatiza la importancia de una justicia equitativa para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus económico o poder. Aboga por una justicia transparente y auténtica, en contraposición al sistema actual que a menudo se percibe como una caricatura.

“Hay que transformar la justicia para que sea igual para todos no distintas, porque tengo poder o plata. Todos los jueces, magistrados, fiscales, procuradores, tienen que entender que se deben a un país que exige justicia real y transparente, no la caricatura que tenemos hoy, que ya podemos anticipar los resultados”, reflexionó.

Finalmente, Mulino utiliza una expresión coloquial de Winston Churchill para instar a Ricardo Martinelli a mantener el rumbo en la búsqueda de estos objetivos, sin distraerse con las críticas. "Ricardo, nunca llegarás al final de tu viaje si te paras a tirar piedras a cada perro que te ladre en el camino," concluye el candidato a vicepresidente.

Contenido Premium: 0