Juan Diego: no podemos caer en discursos de odio

El diputado Juan Diego Vásquez explicó que asistió a la boda de su colega Kayra Harding como un compañero de trabajo más."Eso de dime con quién andas y te diré quién eres no aplica para una persona con criterio, convicciones y carácter", añadió.

Vásquez dijo que su asistencia a la boda no condiciona sus votaciones con respecto a los proyectos que considere inconvenientes. "No podemos caer en discursos de odio. ¿Qué queremos, matarlos? No soy aliado. Fui como un compañero de trabajo", añadió en "Debate Abierto".

Vásquez recibió algunas críticas por asistir a la boda de Kayra Harding con el príncipe ghanés Anthony Bart-Appiah.

