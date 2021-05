Juez se niega revisar decisión de la Corte en caso Martinelli (Video)

La juez de Garantías, Elkis Martínez, negó las tres solicitudes de afectación de derechos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en relación con el caso de los "Pinchazos", y el Ministerio Público sustentó que no había afectación alguna al acusado.

Tras la audiencia solicitada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli y realizada este martes en la sede del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en Plaza Ágora, el abogado Alejandro Pérez, sustentó que "la juez dijo que ella no podía tomar una decisión por encima de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".

Pérez alegó que la juez "no entró a valorar si las decisiones de la Corte eran jurídicamente válidas o no", ya que según él "para ella lo más importante es que no podía ir por encima de las decisiones de la Corte".

El abogado de la defensa de Martinelli, recordó que existe un caso en el que dos diputados que fueron llevados a juicio ante la CSJ y a ambos se les formuló cargos, "sin embargo a Ricardo Martinelli no se le formuló cargos.

Sobre el tema de la prescripción del caso, Pérez explicó que la juez indicó que "no se le habían dado suficientes insumos para que ella tomara una decisión".

Alegó que el grueso de la decisión de la juez de garantías, se basó en que no importa lo que hayan hecho los magistrados Jerónimo Mejía y Harry Díaz, en la CSJ, "si fue arbitrario, ilegal o inconstitucional, ella no podía hacer absolutamente nada, porque hay una disposición en la Constitución que dice que ellos tienen que acatar las decisiones de sus superiores".

Además, Pérez, indicó que quedó consternado, porque uno de los abogados de la querella se presentó "borracho" a la audiencia que no se pudo debatir el tema adecuadamente, ya que mientras que a los abogados de la defensa de Martinelli le dieron 30 minutos para que hablaran todos, a los siete representantes de la querella le otorgaron 30 minutos a cada uno.

Por su parte el abogado Alfredo Vallarino, indicó que la defensa de Ricardo Martinelli debe cumplir las etapas para luego presentar sus acciones posteriores", lo cual permite acciones de amparos de Garantías que van a presentar.

Vallarino dejó claro que la defensa del exmandatario no coincide con el criterio de la juez, "de que a pesar de que ella reconozca que no hay imputación, de que a pesar de que el fiscal diga que no hay imputación, ella diga que porque un juez de garantías en la Corte, tomó una decisión, ella no puede revisarla".

Opinó que cualquier juez de Garantías, que sepa que hay cualquier persona que no haya sido imputada, "tiene que tomar una decisión y no puede salirle huyendo a esta".

Informó que presentaron una advertencia de inconstitucionalidad, la cual tiene que debatirse en la Corte y que como parte defensora del exmandatario tienen muchas acciones y las van a ejercer todas y cada una

Por su parte el abogado querellante, Carlos Herrera sustentó que ellos han sido garantes de que el Ministerio Público y el Órgano Judicial han cumplido todas y cada una de las disposiciones constitucionales y legales, por lo que según él indicó: "no ha habido ninguna afectación de derechos en ninguna parte del proceso, si acaso lo que ha habido aquí ha sido un juicio transparente".

Puntualizó que después de la sentencia que no favoreció a la querella, están listos para enfrentar el nuevo juicio.