Jueza le huye a tomar decisión en afectación a Martinelli

A pesar de que reconoció que Ricardo Martinelli no fue imputado en el caso de los supuestos pinchazos, la jueza de garantías, Elkis Martínez, prefirió “salir huyendo” para no revisar la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia y que la defensa del expresidente considera arbitraria.

En una audiencia de afectación de derechos, solicitada por la defensa de Martinelli, la jueza Martínez avaló las decisiones que tomó el juez de garantías Jerónimo Mejía y que la defensa considera que vulneran los derechos legales del exmandatario.

El argumento que esgrimió Martínez, según la defensa, es que ella no podía revisar decisiones de sus superiores, porque las normas legales se lo impiden.

Ante esta decisión, los abogados de Martinelli anunciaron que presentarán varios recursos legales, entre ellos, un amparo de garantías fundamentales y una advertencia de inconstitucionalidad.

“No coincidimos con el criterio de la jueza de que a pesar que ella reconozca que no hay imputación, a pesar de que el fiscal diga que no hubo imputación, ella diga que porque un juez de garantías en la Corte tomó una decisión, ella no la pueda revisar”, enfatizó el abogado Alfredo Vallarino.

Advirtió que, a su juicio, “cualquier juez de garantías que sepa de cualquier persona que no ha sido imputada, tiene que tomar una decisión, y no puede salirle huyendo a esa decisión”.

Por su parte, Alejandro Pérez, también abogado de Martinelli, dijo que la jueza no fue equitativa porque a la defensa solo le permitió sustentar durante 30 minutos sus solicitudes, mientras que a los siete querellantes les permitió hablar por media hora cada uno.

Pérez denunció que quedó “verdaderamente consternado” porque uno de los abogados querellantes llegó “borracho” a la audiencia de ayer.

“No se pudo realmente debatir el tema adecuadamente, porque mientras a nosotros en la defensa nos dieron 30 minutos, ellos eran 7, y a cada uno le dieron 30 minutos”, cuestionó el jurista.

Afirmó que en síntesis la jueza de garantías argumentó que ella no podía tomar una decisión por encima de la Corte Suprema, sin siquiera entrar a valorar si esas decisiones fueron jurídicamente válidas o no.

“Para ella lo más importante, es que no podía ir por encima de las decisiones de la Corte”, enfatizó.

No obstante, Pérez aseguró que en el país hay antecedentes jurídicos de dos diputados, como lo era Martinelli en su momento, que fueron imputados antes de ser llevados a juicio ante la Corte Suprema.

“A ambos se le imputaron cargos, pero a Ricardo Martinelli, no”, destacó.

Pérez también reprochó que la jueza Martínez haya negado la solicitud de prescripción del caso pinchazos, argumentando que la defensa no le suministró suficientes insumos, cuando únicamente se les concedieron 30 minutos para hacer sus planteamientos.

“El grueso de su decisión, es que no importa lo que haya hecho la Corte de Jerónimo Mejía y Harry Díaz, si fue arbitrario, ilegal o inconstitucional, ella dijo que no podía hacer absolutamente nada, porque ellos tienen que acatar las decisiones de sus superiores”, precisó.

El propio expresidente Martinelli cuestionó la decisión de la jueza Martínez, al señalar que él ha sido el único diputado y ciudadano que no fue imputado.

¿Eso es justicia o justicia política selectiva?, preguntó Martinelli en su cuenta de twitter.

Cuando empezó la investigación por este caso, Martinelli era diputado del Parlacen.

Ayer mismo, el abogado Alfredo Vallarino presentó ante la Corte Suprema de Justicia una advertencia de inconstitucionalidad.