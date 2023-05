¡Jueza tira a la basura recomendaciones de prestigiosos médicos!

¡Esto no es un juicio... es un circo político! para tratar de impedir que Ricardo Martinelli sea el próximo Presidente de Panamá, resumió el abogado Alfredo Vallarino el inicio de la audiencia del caso New Business, donde la jueza Baloisa Marquínez se atribuyó la facultad de definir cuando una cirugía es de urgencia o no.

Sin mayores reparos, Baloisa Marquínez rechazó la documentación del Jefe de Medicina Crítica de The Panama Clinic y uno de los médicos más reconocidos del país, Dr. Julio Sandoval, quien advertía, que después de una cirugía en la columna, el paciente Ricardo Martinelli debía mantener una incapacidad de 60 días, estar alejado del estrés e iniciar neurorehabilitación.

Esa petición de suspender la audiencia no obedece a una enfermedad repentina o de urgencia, exclamó la juez de 49 años y egresada de la Universidad Latina.

"Que yo sepa Baloisa Marquínez no tiene título de Medicina, enfermera, ni es paramédico, y lo que debió hacer fue pedir a Medicina Legal que hiciera la verificación, pero ella es una lisa y atrevida", exclamó Alfredo Vallarino.

Alfredo Vallarino insistió en una reconsideración para suspender la audiencia debido a la situación de Martinelli y aportó una certificación adicional del neurocirujano Ricardo Bermúdez y tuvo que implorar prácticamente para que le recibieran la documentación.

Juicio político

Vallarino dijo que mientras eso se aplica a Martinelli, hay testigos que no fueron traídos por estar enfermos u otros andan de viaje... esto no es un juicio, es algo político y lo vamos a demostrar.

El defensor exclamó que saben que Baloisa Marquínez trae un criterio anticipado e instrucciones, pero deben advertir todas sus actuaciones para acreditar las violaciones al debido proceso que comete y que el país sepa que hay una cuestión muy bien montada para tratar de impedir una sola cosa: que Ricardo Martinelli sea presidente de Panamá.

Henri Mizrachi y Francolini buscan a hermano de Fiscal para acuerdos

Entre los testigos de viaje que fueron sacados del expediente están Henri Moisés Mizrachi Kohen. Tampoco estuvo Riccardo Francolini. Ambos tienen como abogado a William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore, la misma que fue designada para magistrada de la Corte Suprema de Justicia por el mandatario Juan Carlos Varela, pero que fue rechazada por la Asamblea Nacional.

En tanto, el abogado Carlos Carrillo, recalcó que el proceso que se le sigue a Martinelli por el caso New Business es meramente político e inició en la Asamblea Nacional de Diputados.

"Esto comenzó en la Asamblea. ¿Qué es la Asamblea? Un órgano político. Esto nació político", expuso Carrillo a su llegada a la Corte Suprema de Justicia.

Todos los imputados se declaran inocentes

Durante la audiencia por presunto blanqueo de capitales todos los imputados presentes y conectados por zoom se declararon inocentes, entre esos, David Ochy, Gonzalo Gómez, Janeth Vásquez, Nicolás y Jose Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clark, Aron Mizrachi, Iván Arrocha, Valentín Martínez, Vernon Salazar, David Cohen, Salomon Jack Betesh y Marcos Angel Acric.

La defensa de Martinelli también circuló ayer notas de la Contraloría y de la Fiscalía de Cuentas, donde destacan que no hay auditorías relativas a su cliente en torno al caso New Business.

