Juezas advirtieron deficiente manejo de evidencia digital

El Tribunal de Juicio Oral en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos desacreditó en su totalidad el caudal probatorio que presentó la fiscalía y los querellantes contra Ricardo Martinelli, lo que llevó a que fuera absuelto de los delitos de interceptaciones telefónicas y seguimiento ilegal.

En primer lugar, las juezas dejaron en evidencia la falta de legitimidad del testigo protegido, quien fue el que cometió delitos en este caso, por lo que debió ser investigado por el Ministerio Público (MP). Además advirtieron el deficiente manejo de la evidencia digital por parte de la fiscalía”.

Agregaron que ninguna de las supuestas víctimas que se presentaron en el juicio pudo acreditar que Martinelli ordenó o intervino sus comunicaciones.

Añadieron que nunca se pudo probar los dos delitos por los que se acusaba al exmandatario y que en el caso de los siete cuadernillos había información repetida y que nada tenía que ver con estas investigaciones.

Además, que mucha de la documentación presentada estaba en dos idiomas distintos al Español y no fue traducida.

También resaltaron las juezas que la fiscalía no hizo la lectura integral de los cuadernillos y que ellas pudieron tener inmediación con estos y percatarse de que sí se podían leer.

Otro punto que resaltaron es que la fiscalía nunca pudo desacreditar al perito informático que presentó la defensa del exgobernante y que los fiscales se negaron a entregarle la evidencia digital al mismo.

“Ha quedado claro el manejo deficiente de la evidencia digital por parte de la fiscalía”, señalaron las juezas en su fallo absolutorio a Ricardo Martinelli de más de 155 páginas.

Sumado a esto, las juezas indicaron que les llamó la atención que el Ministerio Público no realizó ningún tipo de pericia a los equipos desde donde supuestamente salieron los correos, algo que consideraron importante cuando se trata de evidencia digital.

Finalmente, enfatizaron que nunca hubo alguna irregularidad en los ascensos que recibió Ronny Rodríguez cuando trabajó en el Consejo de Seguridad.

