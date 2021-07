Juezas rechazan pedidos de Fiscalía contra Martinelli

Duros reveses sufrieron ayer la fiscalía y la querella en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos seguido a Ricardo Martinelli Berrocal, cuando se les negó todas las solicitudes, incluyendo declarar al expresidente en rebeldía.

El Tribunal de juicio Oral -integrado por las juezas Iveth Francois, Jennifer Saavedra y Marysol Osorio Leyton-, durante la audiencia para saber del estado de salud de Ricardo Martinelli, negó la solicitud de rebeldía y de suspensión de la prescripción de la acción penal que habían solicitado la Fiscalía y los querellantes en el caso pinchazos.

Otra de las solicitudes que fue negada fue la que hicieron de que se le pusiera vigilancia oficial al exgobernante panameño.

Contrario a esto y respetando los derechos humanos a Martinelli, las juezas decidieron validar la incapacidad que se le otorgó, la cual vence el próximo martes 20 de julio. Por lo tanto, se tomó la decisión de postergar el inicio de este segundo juicio, para el 21 de julio.

Luis Eduardo Camacho González, miembro del equipo legal de Martinelli, calificó de desesperadas las solicitudes del Ministerio Público y la querella. "Habíamos advertido que era una petición ilógica y en contra de la ley. El tribunal hizo lo correcto.

Camacho González enfatizó que la intervención quirúrgica del líder de Realizando Metas (RM), no es cualquiera cosa como pretende hacer ver la fiscalía y la querella.

"Hemos reiterado que está convaleciente, su situación es compleja, pero no me referiré a ello porque la información médica de una persona es confidencial", puntualizó.

Linchamiento político, para torcer elecciones

Para el abogado internacionalista y experto en derechos humanos, Pedro Sittón, los querellantes omiten decir que Martinelli ya fue declarado no culpable en un primer juicio, que no fue imputado y una decisión judicial cuestionada con salvamento de votos, es la que ha alargado este proceso judicial, que ya tiene sesgo de linchamiento político, o sea, se ha politizado la justicia para torcer el próximo torneo electoral.

Sittón también calificó de absurdo que se cuestione que la cirugía de Martinelli fue electiva, porque el hecho que lo sea, no significa que no sea necesaria hacerla, porque de lo contrario sería de carácter urgente. Esa no fue una operación cosmética, añadió.

En tanto, el abogado Camacho González presentó a la Segunda Oficina Judicial del Primer Circuito Judicial de Panamá una notificación de orden internacional con fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos.

Agregó que en razón de las violaciones cometidas contra Martinelli dentro de esta causa, se presentó una demanda ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos contra el Estado panameño, la cual fue admitida y se encuentra actualmente en etapa de decisión de fondo.

Añadió que una de las reclamaciones fue la vulneración del derecho a la vida y la salud del exgobernante.