Juicio al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal

La ley es dura, pero es la ley. Conveninos con la interpretación de que estamos ante un doble juzgamiento que prohibe la Constitucion Nacional.

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado que la norma en el código de procedimiento punitivo, que permite el recurso de anulación de sentencia y que anulado el proceso, abre las puertas para un nuevo juició, no es inconstitucional.

Algunos juristas sostienen que no se trata de un nuevo juicio, en tanto declarado anulado el primero, debe entenderse que no existió.Tesis interpretrativa que no comparto.

No es facil sustraese de la auréola política que rodea o gravita sobre este juicio. Lo político está presente. No se trata de cualquier cosa; los juristas y abogados, por más esfuerzo que hagamos de sustraernos de esta variable y curcunscribir el análisis a lo jurídico, corremos el riego, de favorecer o no al procesado Martinelli.

La famosa teoría de que la ciencia, cualequiera que sea, no es tan neutral.

Como abogado, desde el punto de vista legal, el juicio, sea o no nuevo, goza de legitimidad positiva. Escribía el Dr. Jorge Fábrega, el corazón del proceso (juicio) son las pruebas.

En esta ocasión, sean las que determinen la culpabilidad o no culpabilidad. Desde que inició este proceso, señalé que este terminará siendo objeto de conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lo anterior pudiera dar lugar a un fallo favorable del expresidente , dando lugar a la obligacion de resarcir por daños morales. Lo cierto, que hay proceso para rato.

