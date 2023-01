¡ JUMA DE CHOLO!

El diputado Juan Diego Vásquez quedó en boca de todo el mundo, luego de una juma que se pegó en una discoteca de Las Tablas al extremo que necesitó ayuda para caminar.

Uno de los escoltas del diputado amenazó con abalanzarse hacia el periodista Félix Tijerino" para quitarle el celular cuando filmaba el tropezado avance de Juan Diego.

Era tal la afectación de Vásquez que ya no podía estar de pie en la discoteca y hasta cayó al piso.

Luego que se difundiera el clip y en medio de su participación en el Desfile de las Mil Polleras, Juan Diego se refirió a lo que pasó. "Como muchos lo han dicho, ni corrupto, ni ladrón, ni cometiendo un delito. Seguimos hoy con la gente buena de Los Santos celebrando Las Mil Polleras", puntualizó.

El abogado Rosendo E. Rivera Botello cuestionó: “Será Borracho, pero no Corrupto”; “Será borracho, pero no ladrón”. Es su vida, es joven y puede divertirse, es cierto! Solo les recuerdo que escogió ser diputado, ser una figura pública, además decidió ser un político “correcto”. No solo debe parecerlo, sino serlo!

La diputada Zulay Rodríguez exclamó que no veía nada de malo que un joven de 25 años salga con amigos y celebre en su tiempo libre. ¿Cuál es el problema? Lo único malo sería que la celebración hubiera sido con el veneno mal destilado que vende Varela.

No obstante, el jurista Pedro Sittón cuestionó que en el caso del diputado Vásquez estamos normalizando o estandarizando el alcoholismo que destruye los valores de la sociedad y le recomendó buscar ayuda profesional por su propio bien y futuro político...su problema de alcoholismo debe atenderlo ahora, sino mañana será tarde.

Pero Carolina Isabel Fonseca Vera ante el video de la juma, preguntó ¿Y qué tiene de malo? ¿Aquí quién nunca se ha pasado de tragos? El General Torrijos vivía borracho. ¡Busquen algo mejor que hacer por favor!

