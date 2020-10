Junta directiva de la CSS pide veto de proyecto de ley 311

La junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetar el proyecto de Ley No. 311, que unifican los servicios de ambas instituciones. Consideraron que habrán afectaciones económicas y financieras a la Caja de Seguro Social.

Los miembros de la junta directiva , a través de un comunicado , expresa que en su condición de Organo Superior de Gobierno, luego de analizar y evaluar el contenido del Proyecto de Ley No. 311 'Que crea el marco legal para que en todas las instalación de la Red Pública do Servicios de Salud se asegure el acceso universal a la salud mediante un adecuado sistema de financiación y compensación económica, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional de Diputados, aseguran que:

1. Que el Proyecto de Ley No. 311, crea un marco legal regulatorio para la compensación de costos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, con el objetivo que los ciudadanos, asegurados y no asegurados, tengan acceso a servicios de salud y medicamentos de manera expedida y gratuita.

2. Que actualmente la Ley No. 51 de 27 de diciembre de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social en su artículo 136, ya establece los mecanismos de coordinación y reciprocidad en la prestación de servicios con el Ministerio de Salud, mediante la compensación de los costos

3. Por consiguiente, la Junta Directiva de la Caja Seguro Social teme que este proyecto puedan afectar el financiamientos de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte, y otros.

Más reacciones en contra

El Dr. Juan Carmelo Wong, de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás, explicó que el proyecto de Ley 311 representa un peligro para todos los asegurados y es el Estado, quien debe velar por los no asegurados, y no la CSS.

En tanto, el dirigente gremialista de Amoacss, Fernando Castañeda, hizo un llamado al Gobierno a escuchar a la población y no permitir que se pasen leyes a sus espaldas. Indicó que hace falta una amplia discusión de este proyecto, que se presentó a espalda del pueblo y de todos los asegurados del país.

