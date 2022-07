Katleen Levy analiza su candidatura presidencial independiente

Panamá- Katleen Levy, exdiputada y dirigente política del Partido Panameñista, se encuentra analizando si lanza su candidatura a la Presidencia de la República por la libre postulación.

Así lo dio a conocer la propia Levy, quien además acotó que “Las reglas no están claras dentro del Partido Panameñista. Si yo voy a participar de las primarias o me voy a atrever a buscar las firmas por libre postulación, aún no lo sé, todo puede pasar”.

Durante un encuentro que sostuvo la dirigente política con un nutrido grupo de personas, ella se puso plazo hasta el próximo 20 de julio para tomar y anunciar su decisión, ya que desde su punto de vista “Nos están cerrando las puertas, están asfixiado al partido”.

La exdiputada dejó claro que “Ya sea que yo corra dentro o fuera del partido, yo voy a recorrer el país y me comprometo a recoger firmas a nivel nacional”.

Además, destacó que del partido Panameñista están saliendo la mayoría de los candidatos de libre postulación del país, “porque no tienen seguridad, porque no tienen fe, porque no están viendo el panorama claro”.

Desde el punto de vista de Levy, es importante que las reglas para elecciones primarias de su partido estén claras.

Puntualizó que a pesar de la decisión que tome, ella seguirá siendo Panameñista, "porque el Partido Panameñista seguirá existiendo, pero la figura de presidente del colectivo algún día se va”.

#NacionalCri Levy que aspira a la Presidencia de Panamá, asegura que muchos de su partido están tomando el camino de la libre postulación “porque no tienen seguridad, porque no tienen fe, porque no están viendo claro el panorama”. pic.twitter.com/S2tPvsY91T — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 5, 2022

