La alarmante cifra de trabajadores que no cotizan

Unos 760 mil trabajadores informales no cotizan para una futura jubilación, destacó Manning Suárez, facilitador de la Comisión Temática del sector independiente del Diálogo por la Caja del Seguro Social (CSS).

El facilitador detalló la importancia que se revisen las leyes y artículos que en estos momentos no permiten que una persona informal cotice en la CSS. “Es una preocupación porque estas personas si no cotizan, en un futuro no muy lejano van a ser parte del peso social que se tendrá que asumir”, afirmó Suárez.

Precisó que se busca ingresarlos al sistema para que tengan los beneficios de los cotizantes, bajo una metodología que no les resulte tan complicada.