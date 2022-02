La francesa que se estableció en Panamá y se despidió a lo grande: triunfo en Iroman

La atleta francesa Lea Riccoboni llegó a Panamá en el 2017, con sus maletas cargadas de muchas metas y sueños, entre ellos culminar satisfactoriamente sus estudios de maestría en negocios internacionales, sin saber que este país le tendría muchas sorpresas.

Desde un hotel en Chile, con un carisma impresionante, Riccoboni, ganadora del Ironman 70.3 Panamá, habló con “Crítica” sobre su carrera, objetivos, sobre lo que más le gusta de la comida panameña y la superación personal.

Tras llega r a tierra canalera, Riccoboni no solo aumentó su nivel deportivo, sino que conoció al amor de su vida, la persona que puso en ella un cariño por el triatlón y que la motivó a demostrarse de lo que es capaz.

Desde niña mantuvo esa pasión por los deportes, pasando por esquí (en su tierra natal), luego el kitesurfing (en Brasil) y el running, hasta llegar al ciclismo y el triatlón. Y fue esa misma pasión y entrega que la colocó entre las mejores en Panamá.

Tras salir del país e instalarse en Chile, la atleta contó que aquel 6 de febrero de 2022, día en que reinó en Iroman70.3 (realizó 4 horas, 33 minutos y 19 segundos), fue muy especial, pues se trató de una victoria con sabor a despedida.

Y es que luego de cuatro años, la francesa con corazón panameño le dijo adiós a este país, y de una manera muy especial: ganando esta competencia y representando a Panamá.

¿Qué se lleva de Panamá?

Me llevó mucho aprendizaje a nivel deportivo y humano, crecí mucho como persona, como mujer y como atleta. Compartir con muchas personas de distintos países, eso es lo bello de Panamá y uno aprende de otras culturas y sobre tolerancia y respeto. Todos tenemos una historia distinta.

Me llevó buen nivel de español y algunas palabritas panameñas. Me enamoré de los patacones, me gustan muchísimo, como cocinan al estilo caribeño (con leche de coco), disfruté todas las frutas tropicales, sé que voy a extrañar eso en Chile.

Me llevó también un amor por el reggaetón de Panamá, Sech que es un representante muy grande y que nos hace bailar a todos, todas estas melodías finalmente nos las quedamos, me llevó muchos recuerdos y paisajes espectaculares. Panamá es un paraíso.

Sobre sus próximas competencias

Tras mandar en el Ironman 70.3 Panamá, Riccoboni se quedó con una de las plazas para el Mundial de Utah, Estados Unidos, cupo que rechazó, pues ya lo hizo el año pasado y tiene otros objetivos en mente.

“Es una decisión que tenía pensada, creo que el mundo es muy grande y no quisiera repetir, tengo una experiencia ya el año pasado, además obtuvo un lugar muy bueno, logré el tercer lugar de mi categoría a nivel mundial… Me quiero quedar con este increíble recuerdo del año pasado”, dijo la deportista.

Añadió: “Tengo otro objetivo (estar en el Mundial de Full Iroman en 2023) para ello tengo que entrenarme, este será mi objetivo para el año que viene y tengo que estar en dos Iroman para lograr la clasificación”.

Se prepara para competir el próximo 20 de marzo en Puerto Varas, Chile, posteriormente verá acción en junio.

¿Cuéntenos sobre sus metas personales?

Mi idea es seguir en lo deportivo, enfocarse en crecer en mis redes, saber buscar ingresos. A dedicarme cada vez más a compartir y a inspirar. Ahora con estos resultados, me he dado cuenta de que tengo una comunidad muy fuerte, que me acompaña, que me tiene cariño y que llegó a inspirar.

La verdad es que es una motivación muy grande para seguir este camino, para seguir dando lo máximo y tener más tiempo para compartir con ellos, dar consejos, tener charlas e ir aprendiendo. Creo que los proyectos vendrían por ese lado, tengo unas ideas en mente.

¿La mujer en el deporte y en Iroman?

Las mujeres son capaces como los hombres, hay diferencias a nivel biológicos y hormonales, tenemos unos limitantes para lograr un nivel muy competitivo, pero a nivel más amateur, las mujeres son tan capaces como los hombres.

Un atleta sabe de disciplina y las mujeres en algunas ocasiones demuestran que tienen tanto, estoy muy feliz de ver que las mujeres están cada vez más en el deporte, eso va mucho con la cultura.

Creo que en el pasado lo que pudo bloquear el desarrollo de la mujer fue el machismo, creo que es muy importante que en Latinoamérica se desarrolle un poquito de feminismo, de empoderamiento de la mujer de manera general, porque con constancia y disciplina, podremos lograr lo que queremos.

Me gustaría impactar más a la mujer, que a los hombres… Para lograr más equidad en los deportes. Creo que también tienen que ver mucho con eso, darnos productos adaptados a nosotras.

Un consejo

Cada victoria se celebra, si logras cumplir tu hora de deporte semanal, celébrate, felicítate, eso es autoestima, es salud...así uno tiene ganas de hacer cada vez un poquito más.

No lo pienses (hacer deporte), las emociones que se logran son únicas, a través de la superación de uno mismo es que uno puede tener esas sensaciones, celebra sus victorias, celebra tu cuerpo, el deporte es salud, no lo duden hagan deporte y siempre con entusiasmo.

