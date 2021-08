La mascarilla llega al teatro

Una obra teatral "Cubretapas", en la que todos actúan con mascarillas, estará hoy en escena de 7:00 p.m. a 7:45 p.m. en el teatro Ancon Guig.

Es una puesta en escena muy interesante, ya que es muy gestual y se da en colaboración con el Elefante Venus y la dirección de Ramón Hernández y Jorge Galagarza.

Comparten escenario los actores: Emily Añez Charlotte, Mónica Concepción, Christian Cortés, Daniel Camargo y Noemí Carrillo.

Al término de una de las presentaciones, les preguntamos ¿cómo se sentían actuando con mascarillas?. Noemí Castillo respondió que la "mascarilla, siempre ha significado, para ella represión, es esa represión, que como actriz me sirve de impulso, para llevar a cabo el trabajo, porque se siente y se nota la represión que tenemos todos con estos instrumentos, siento que más que todo es eso, la represión y la falta de comunicación, no puedes comunicarte bien con esto, porque no se entiende realmente lo que estás diciendo a veces, es lo importante de esta escena, también indica la doble moral, que tiene el público en general, si ves en determinado momento, nos podemos bajar la mascarilla, pero no podemos permitir que ella se baje”. Ramón Hernández, coreógrafo y director, explicó que tipo de teatro utilizado en la puesta escena fue liderado por el teatro físico, el cual nos expresa mucho movimiento de cuerpo y de gestos.