La promesa de Jesús: “yo le resucitaré el último día”

Vivimos la época de la caducidad. A todo le ponemos fecha de expiración, inclusive a la vida [como si se tratara de un producto “x”, cualquiera]. Y, como cantaba José José: “El amor acaba”. ¿Qué clase de amor es ese?

Pecamos de tener una visión tan efímera, que nos cuesta asumir una realidad de peregrinos en este mundo, se nos dificulta vivir con una actitud de paso hacia la eternidad.

Publicidad

Jesús tuvo que lidiar con esa visión tan humana nuestra, que constantemente nos repite la lección de su promesa eterna: “«Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae; y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre; sino aquel que ha venido de Dios, ése ha visto al Padre. En verdad, en verdad les digo: el que cree, tiene vida eterna.»” (Jn 6, 44-47).

El maestro nos habla desde su experiencia íntima con su Padre. ¡Atención! Su intimidad con el Padre no se queda en un “intimismo egoísta”, sino que nos revela, nos comparte esa experiencia desde lo terrenal y nos promete la gloria de la resurrección. Un Padre que nos envía a su Hijo, quien nos atrae a Él. Un Padre que nos enseña. Un Padre a quien debemos escuchar a través de su Palabra y por medio de los signos de los tiempos [hasta en los acontecimientos rutinarios y sencillos de la vida nos está hablando. ¡Paremos las orejas!]. Escuchándole, aprendemos. Creyendo, tenemos vida eterna. ¡No cualquier vida!

“Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo” (Jn 6, 48-51).

Jesús nos está revelando su identidad. ¡No es un profeta más! Es el pan que baja del cielo hasta la profundidad de nuestros abismos y miserias. ¡Bajó hasta el infierno y retornó victorioso! No se trata de un sacrificio más y ni de la sangre de los animales que ofrecían los sacerdotes en el templo. ¡Jesús es el sacrificio perfecto ofrecido al Padre, prenda preciosa de nuestra salvación!

Cuando prestemos atención a las doctrinas y promesas pasajeras de este mundo; cuando paremos las orejas para escuchar la murmuración viral y contagiosa de lo finito, hagamos memoria de que hay otra realidad infinita, la promesa de quien nos probó su amor en la cruz: “Yo le resucitaré el último día”.