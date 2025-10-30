Lanzan campaña para promover el consumo de leche nacional

La tarde de este miércoles, la Cadena Agroalimentaria de la Leche y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizaron el lanzamiento de la Campaña de Consumo Lácteo Nacional.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, señaló que la campaña invita a reconocer el valor del productor y motivar a los ciudadanos a que consuman los productos lácteos nacionales.

“Queremos exhortar a los restaurantes, pizzerías y locales a que consuman lo nuestro, lo producido en Panamá”, reiteró Linares.

Por otro lado, destacó que se está incentivando a los productores pequeños con nuevas tecnologías y apoyo técnico para que puedan mejorar su producción de leche. Enfatizó que el mayor apoyo es que les paguen a un precio justo su producción.

Por su parte, Gerardo González, presidente de la Cadena Agroalimentaria de la Leche, señaló que el consumo de leche durante los últimos años viene decayendo, motivo por el cual se trabaja en algunas alternativas ante este panorama, y una de ellas es la creación de esta campaña para el consumo de lácteos nacionales, donde participan los productores, la industria y los consumidores.

“Después de meses de trabajo se presentó el trabajo hoy (ayer); la idea es que nuestro consumo de leche nacional crezca”, manifestó González.