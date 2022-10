¡Las llamadas y cartas de los independientes!

Los diputados independientes han tenido que salir a dar repetidas explicaciones al salir mencionados en el tema de los auxilios económicos otorgados por el Ifarhu. Ayer el director de esa entidad, Bernardo Meneses, reveló que había recibido llamadas de Juan Diego Vásquez y el también integrante del legislativo, Gabriel Silva, adelantó que había enviado algunas notas al citado despacho.

Meneses alegó que "no hay nada ilegal ni acto de corrupción" en este programa, pero admitió que ha recibido cartas de diputados y figuras públicas, aunque negó "trabajar" para figuras políticas del Gobierno y partidos políticos, y que las becas estén siendo destinadas para realizar campaña.

Sobre el diputado Juan Diego Vásquez dijo que ha recibido como 4 llamadas de éste y en una ocasión para solicitar orientación para un trámite en el Ifarhu y que él mismo la atendió...era su pareja de entonces Estefanía Guardia, pero eso no tuvo que ver nada en la determinación del auxilio económico, porque ella tenía los méritos académicos como los cumplían otros que han sido aireado en los medios.

Juan Diego alegó primero que Meneses mentía...jamás lo llamé para consultarle nada sobre auxilios económicos...Hice una lista de las consultas que pude haber realizado y son sobre el proceso de préstamos educativos, sobre becas universales a colegios particulares. He conversado con él, cosa que jamás he negado, pero nunca para hablar de auxilios económicos.

Tras una serie de explicaciones y aclaraciones en Twitter, el diputado dijo que acudió a las oficinas del Procurador Javier Caraballo y se puso a la orden para esclarecer todo lo necesario...no tengo nada que ocultar, pero no caeré en el debate mediático ni en mentiras.

El abogado Pedro Sittón Sitton exclamó que el diputado ha quedado como un "Pinocho" Vásquez y en sus llamadas a Meneses pudo haber incurrido en tráfico de influencias y eso es un delito.

Sittón retó a Vásquez a pedir una certificación a su proveedor telefónico sobre sus llamadas a Bernardo Meneses...usted no es un ángel...usted también miente.

Por su parte, el precandidato a diputado Jean Marcel Chéry dijo que Juan Diego Vásquez es un irresponsable, porque sabe perfectamente que el procurador no puede investigarlo.

En tanto, el abogado Sidney Sittón le expresó a Vásquez que, con sus repetidas contradicciones, se ha desenmascarado.

Mientras, el diputado Gabriel Silva reveló su correspondencia con el IFARHU, alegando que no ha pedido nunca una beca ni recomendado a alguien. Lo que hemos hecho es remitir las solicitudes que nos llegan a las instituciones correspondientes y que ellos sigan sus procesos. Ni siquiera los conozco ni sé si les dieron algo.

Sin embargo, Sidney Sittón le respondió a Silva que hace lo mismo que critica, se consecuente y asume tus errores, deja de escurrir el bulto.

El director del Ifarhu manifestó que desde 2019 hasta la fecha se han otorgado 5,200 auxilios económicos. Este cholo de El Chorrillo no le ha robado un centavo a nadie, no ha cometido un delito, no ha hecho un acto de corrupción, sostuvo Meneses, quien dijo en Telemetro que demoró en dar explicaciones porque se había sometido a una cirugía en la vista.

El Ifarhu no ha trabajado por banderas políticas, nosotros no hemos trabajado que si para la bancada del PRD, que si para una bancada específica, esta es una institución que toda la población, movimientos independientes, y si cumple con lo que establece la norma, con lo que establece la ley se le puede dar", añadió.

El director del Ifarhu manifestó que las acusaciones en su contra son ataques políticos. "Están tan aferrados al poder... que tienen temor que un joven de El Chorrillo llegue a una posición donde sabe que va a ser una piedra de tropiezo para sus aspiraciones", concluyó Meneses.

