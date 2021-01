Las madres olvidadas en medio de la crisis del Covid

Alejandra Lucía Franco Vernaza, quien se identifica como una madre trabajadora panameña, se acercó a Crítica pedir un llamado de atención a las autoridades de la Caja de Seguro Social sobre la incertidumbre que están viviendo madres que recién han dado a luz como ella, y que en medio de la crisis del Covid-19, no están recibiendo subsidio de maternidad.

A continuación, la nota de Franco Vernaza:

"Escribo esta nota, como una madre panameña, que siente que el Estado que debe velar por su dignidad y la salud, tanto propia como de su hija, nos ha vulnerado en todos los sentidos nuestros derechos. Mi nombre es, Alejandra Lucía Franco Vernaza, y como muchas mujeres trabajadoras que hemos dado a luz en medio de la situación del Covid-19, nos encontramos en una incertidumbre sin precedentes. ¿Cómo es posible que ante las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entre las cuales están la suspensión de los contratos de trabajo, no es posible que previamente no se haya determinado en conjunto con la Caja de Seguro Social, el garantizar el subsidio de maternidad al que tenemos derecho las mujeres y madres trabajadoras, cuando tuviésemos nuestros contratos suspendidos?

¿Cómo es posible que el Estado no haya garantizado el bienestar tanto de las madres como de los recién nacidos y que hasta la fecha, el Anteproyecto de Ley 127, por el cual se garantiza el pago del subsidio de maternidad para las mujeres trabajadoras afectadas por el Covid-19, con fecha de presentación 8 de septiembre de 2020, todavía no haya sido aprobado en la Asamblea Nacional?

¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el estatus de este Anteproyecto de Ley tan sensitivo para el bienestar y los derechos humanos tanto de las madres como de los recién nacidos? Escribo esta nota solicitando apoyo mediático y de aquellas personas (diputados) que tienen en sus manos el avance y aprobación del Anteproyecto de Ley 127, porque somos muchas madres que estamos pasando una situación económica ya de por sí difícil y que se viene agravando sin recibir el subsidio de maternidad al cual tenemos derecho y por el que se ha venido aportando, con todos los descuentos que implica el pago de nuestras cuotas de seguro social.

Esto es un tema de derechos humanos, de dignidad humana, de bienestar social, de urgencia porque tanto nosotras como madres como nuestros hijos requieren de cuidados, requieren de alimentación y hemos trabajado y aportado para tener esta garantía, sin embargo, por una situación no prevista y no planificada entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Caja de Seguro Social, no se tomó en consideración la consecuencia que esto conllevaría para todas las mujeres que nos encontramos en una situación vulnerable y que hemos sido dejadas en un limbo".