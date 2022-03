Un grupo de mujeres marcharon ayer en Panamá en ocasión del Día Internacional de la Mujer, para pedir mayor protección a las niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y reclamar mejores derechos laborales.

Bajo un vasto cartel que lucía la frase “niñas, no madres“, mujeres de diferente edad, clase social y corriente política marcharon vestidas de morado, símbolo del feminismo, por las principales calles de la capital.

Publicidad

Un grupo de niñas, rodeado por mujeres adultas durante la marcha, cargaban una pancarta que reiteraba que eran “niñas, no madres” al grito de “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”.

A la cola de la protesta, un grupo alzaba una pancarta con los rostros de las mujeres políticas presas en Nicaragua y la bandera del país centroamericano.

Contenido Premium: 0