Las preguntas a Fauci sobre la hidroxicloroquina

Un grupo de médicos norteamericanos le escribieron una carta abierta al Dr. Anthony Fauci, jefe del equipo especial contra el coronavirus de la Casa Blanca, sobre el uso de hidroxicloroquina para tratar el COVID-19

A medida que la experiencia acumulada en el tratamiento de las infecciones por COVID-19, los médicos de todo el mundo descubrieron que los pacientes de alto riesgo pueden ser tratados con éxito como pacientes ambulatorios, dentro de los primeros 5 a 7 días del inicio de los síntomas, con un "cóctel" que consiste en hidroxicloroquina, zinc, y azitromicina (o doxiciclina). Múltiples contribuciones académicas a la literatura detallan la eficacia del tratamiento combinado a base de hidroxicloroquina. A continuación parte de la carta:

La hidroxicloroquina, a pesar de 65 años de uso para la malaria y más de 40 años para el lupus y la artritis reumatoide, con un perfil de seguridad bien establecido, ha sido considerada por usted y la FDA como insegura para su uso en el tratamiento de infecciones sintomáticas por COVID-19. Sus opiniones han influido en el pensamiento de los médicos y sus pacientes, las juntas médicas, las agencias estatales y federales, los farmacéuticos, los hospitales y casi todos los involucrados en la toma de decisiones médicas.

Preguntas sobre el tratamiento ambulatorio temprano:

No existen medicamentos específicos recomendados actualmente para el tratamiento ambulatorio temprano de la infección sintomática por COVID-19, ¿Correcto?

Remdesivir y Dexamethasone se utilizan para pacientes hospitalizados, ¿Correcto?

Actualmente no existe un tratamiento farmacológico ambulatorio temprano recomendado para personas en la etapa de gripe de la enfermedad, ¿Correcto?

¿Sabe que los médicos están utilizando con éxito la hidroxicloroquina combinada con zinc y azitromicina como un "cóctel" para el tratamiento ambulatorio temprano de individuos sintomáticos y de alto riesgo?

¿Ha oído hablar del "Protocolo Zelenko", para el tratamiento ambulatorio de pacientes de alto riesgo con COVID 19?

¿Sabe que los médicos que utilizan la combinación de medicamentos o el “cóctel” recomiendan su uso dentro de los primeros 5 a 7 días desde la aparición de los síntomas, antes de que la enfermedad afecte los pulmones o evolucione la tormenta de citoquinas?

Una vez más, para ser claros, su recomendación es que no haya un tratamiento farmacológico como paciente ambulatorio para los síntomas de la gripe en pacientes estables, independientemente de sus factores de riesgo, ¿Correcto?

¿Abogaría por el tratamiento farmacológico ambulatorio temprano de los pacientes sintomáticos con COVID-19 si estuviera seguro de que es beneficioso?

¿Sabe que hay cientos de médicos en los Estados Unidos y miles en todo el mundo que han tenido un éxito espectacular en el tratamiento ambulatorio de personas de alto riesgo con este "cóctel"?

¿Sabe que hay al menos 10 estudios que demuestran la eficacia del tratamiento ambulatorio temprano con el cóctel de hidroxicloroquina para pacientes de alto riesgo, por lo que esto va más allá de lo anecdótico, ¿Correcto?

¿Es cierto que con respecto a la hidroxicloroquina y el tratamiento de la infección por COVID-19, ha dicho en repetidas ocasiones que "la abrumadora evidencia de ensayos clínicos aleatorizados correctamente realizados indica que no hay eficacia terapéutica de la hidroxicloroquina (HCQ)?"

Pero NINGUNO de los ensayos controlados aleatorios a los que hace referencia se realizó en los primeros 5 a 7 días después de la aparición de los síntomas, ¿Correcto?

Ninguno de los ensayos controlados aleatorios a los que hace referencia utilizó el cóctel completo que consiste en hidroxicloroquina, zinc y azitromicina, ¿Correcto?

Si bien se dice que el estudio de la Universidad de Minnesota refuta el cóctel, los medicamentos no se administraron dentro de los primeros 5 a 7 días de la enfermedad , el grupo de prueba no fue de alto riesgo (las tasas de muerte fueron del 3%) y no se administró zinc . ¿Correcto?

Nuevamente, para mayor claridad, los ensayos en los que basa su opinión con respecto a la eficacia de la hidroxicloroquina no evaluaron ni el cóctel completo (para incluir Zinc + Azitromicina o doxiciclina) ni el tratamiento administrado dentro de los primeros 5 a 7 días de síntomas, ni se centraron en el grupo de alto riesgo, ¿Correcto?

Por lo tanto, no tiene base para concluir que el cóctel de hidroxicloroquina cuando se usa temprano en el entorno ambulatorio, dentro de los primeros 5 a 7 días de síntomas, en pacientes de alto riesgo, no es efectivo, ¿Correcto?

Por lo tanto, es falso y engañoso decir que el uso eficaz y seguro de hidroxicloroquina, zinc y azitromicina ha sido "desacreditado", ¿correcto? ¿Cómo podría “desacreditarse” si no hay un solo estudio que contradiga su uso?

El virus SARS-CoV-2 / COVID-19 es un virus de ARN. Está bien establecido que el zinc interfiere con la replicación viral del ARN, ¿Correcto?

Además, ¿no es cierto que la hidroxicloroquina facilita la entrada de zinc en la célula, es un “ionóforo” ¿Correcto?

¿No es también cierto que la azitromicina ha establecido propiedades antivirales?

¿Conoce el artículo de Baylor del Dr. McCullough et. Alabama. describiendo los mecanismos establecidos por los cuales los componentes del “cóctel HCQ” ejercen efectos antivirales?

Entonces, el uso de hidroxicloroquina, azitromicina (o doxiciclina) y zinc, el "cóctel HCQ", se basa en la ciencia, ¿Correcto?

Preguntas sobre seguridad

La FDA escribe lo siguiente: "a la luz de los eventos adversos cardíacos graves en curso y sus efectos secundarios graves, los beneficios conocidos y potenciales de CQ y HCQ ya no superan los riesgos conocidos y potenciales del uso autorizado". La FDA dice que la hidroxicloroquina no funciona, también dice que es una droga muy peligrosa. Sin embargo, ¿no es cierto que el fármaco se ha utilizado como fármaco contra la malaria durante más de 65 años?

¿No es cierto que el medicamento se ha utilizado para el lupus y la artritis reumatoide durante muchos años en dosis similares?

¿Conoce incluso un solo estudio anterior al COVID -19 que haya proporcionado evidencia definitiva contra el uso del medicamento por motivos de seguridad?

¿Sabe que la cloroquina o la hidroxicloroquina tiene muchos usos aprobados para la hidroxicloroquina, incluido el asma dependiente de esteroides (estudio de 1988), la sarcoidosis pulmonar avanzada (estudio de 1988), la sensibilización de las células del cáncer de mama para la quimioterapia (estudio de 2012), la atenuación de la isquemia renal (estudio de 2018) ), nefritis lúpica (estudio de 2006), cáncer de ovario epitelial (estudio de 2020, solo por nombrar algunos)? ¿Dónde se mencionan las preocupaciones sobre la cardiotoxicidad?

Risch estima que el riesgo de muerte cardíaca por hidroxicloroquina es de 9 / 100.000 utilizando los datos proporcionados por la FDA. Eso no parece ser un riesgo alto, considerando que el riesgo de muerte en un paciente mayor con comorbilidades puede ser del 15% o más. ¿Considera que 9 / 100.000 es un riesgo alto cuando se compara con el riesgo de muerte en pacientes mayores con comorbilidades?

Para poner esto en perspectiva, el medicamento se usa durante 65 años, sin advertencias (aparte de la necesidad de controles periódicos de la retina), pero la FDA de alguna manera siente la necesidad de enviar una alerta el 15 de junio de 2020 de que el medicamento es peligroso. ¿Tiene eso algún sentido lógico para usted, Dr. Fauci, basado en la “ciencia”?

Además, considere que los protocolos de uso en el tratamiento temprano son de 5 a 7 días a dosis relativamente bajas de hidroxicloroquina similares a las que se están administrando en otras enfermedades durante muchos años - ¿tiene algún sentido para usted lógicamente que ¿Podría considerarse peligrosa una dosis de hidroxicloroquina de 5 a 7 días cuando no se administra en dosis altas?

También es consciente de que los artículos publicados en el New England Journal of Medicine and Lancet, de la Universidad de Harvard, sobre los peligros de la hidroxicloroquina tuvieron que ser retractados basándose en el hecho de que los datos fueron fabricados. ¿Estas consciente de ello?

Preguntas sobre metodología

La clave para derrotar al COVID-19 ya existe. Necesitamos comenzar a usarlo.

¿Sabe que el Dr. Thomas Frieden, el anterior director de los CDC, escribió un artículo en el New England Journal of Medicine en 2017 llamado "Evidencia para la toma de decisiones de salud - Más allá de los ensayos clínicos aleatorios (RCT)"? ¿Has leído ese artículo?

Frieden analiza la “evidencia basada en la práctica” como esencial en muchos descubrimientos, como el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). ¿No está de acuerdo con eso?

¿Sabe bien que no hubo ensayos clínicos aleatorizados en el caso de la penicilina que salvó miles de vidas en la Segunda Guerra Mundial? ¿No era esto lo mejor para nuestros soldados?

¿Sabe que países como Senegal y Nigeria que usan hidroxicloroquina tienen tasas de letalidad mucho más bajas que los Estados Unidos?

¿Sabe que el costo del “cóctel” de hidroxicloroquina, incluido el paquete Z y el zinc, es de aproximadamente 50 dólares?

¿Sabe que el costo de Remdesivir es de aproximadamente $3,200?

Así que eso es aproximadamente 60 dosis de "cóctel" de HCQ, ¿correcto?

¿Por qué no considerar una estrategia que proteja a los más vulnerables y permita a los estadounidenses volver a vivir sus vidas y no esperar a que la panacea de la vacuna nunca llegue?

Si bien es posible que algunos médicos no quieran usar el medicamento, ¿no deberían los médicos que creen que está indicado poder ofrecerlo a sus pacientes?

¿Sabe que los médicos que abogan públicamente por tal estrategia con el uso temprano del cóctel HCQ están siendo silenciados con la eliminación de contenido en Internet e incluso la censura en la comunidad médica?