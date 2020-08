Lasso se cabrea con periodistas por preguntarle de nuevo sobre caso Odebrecht

El excónsul y médico, Jaime Lasso, se molestó y se puso grosero, la mañana de este lunes, con los periodistas que se encontraban en los predios del Edifico Avesa, ubicado en la Vía España, cuando él llegaba a firmar a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, como lo viene haciendo desde que en marzo pasado cuando se le impuso la medida cautelar de reporte periódico los días 10 de cada mes, luego de que se le imputaran cargos relacionados con el caso Oedebrecht.

Aunque la mayor parte del rostro de Lasso no se podía apreciar, debido a la mascarilla negra que llevaba puesta, en el tono de su respuesta se notó su desagrado al ser cuestionado sobre las afirmaciones que realizó el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, durante la ampliación de sus indagatorias relacionadas con los dineros que recibió el Partido Arnulfistas para sus campañas políticas y en las que lo señaló, prácticamente, como responsable de manejar a su discreción la recolección de fondos para sus dos campañas presidenciales.

"He tratado de explicarles en repetidas ocasiones que fue lo que se hizo con el Partido Panameñista fue conseguir una serie de donaciones para las campañas políticas del entonces candidato por el partido Arnulfista, Juan Carlos Varela... y ustedes preguntan lo mismo y lo mismo", reiteró.

"Yo no estoy viniendo a una indagatoria, ahorita mismo estoy viniendo a firmar e insisten en las mismas preguntas... -y las respuestas de la relación entre- el Partido Panameñista y Odebrecht fue unas donaciones políticas para el partido pudiera llegar a ser gobierno y están detalladas cómo se recibieron, cómo se entregaron, cómo se utilizaron y no están en la cuenta de ninguna persona ni en ninguna sociedad ni de ningún tipo de empresa", recalcó.

Según un informe de la DIJ elaborado el 1 de septiembre de 2017, establece que entre 2009 y 2014, la constructora habría entregado $10.7 millones a dos sociedades anónimas y una fundación controladas por Lasso.

