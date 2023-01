Le dicen que tiene el cerebro en el fuas

Bad Bunny protagonizó una polémica escena en República Dominicana cuando una fan quiso tomarse una foto con él y para ello se acercó y estiró su brazo con su teléfono en mano. Al intento de selfie, el boricua le quitó el teléfono para arrojarlo al agua.

La reacción generó la incredulidad de la fanática, mientras que una mujer detrás exclamó: "¡Guau! ¿En serio?Las críticas a la actitud del músico se multiplicaron.

El artista alegó que la persona que se acerque a saludarlo, a decirle algo, o solo conocelo, siempre recibirá atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo".

En Panamá, la One Two exclamó que a ese tipo se le fue la humildad del cerebro al cu..pero no se puede esperar más de alguien que canta: “Si tu novio no te mama el cu... Pa' eso que no mame”.

