Le dio Covid a la diputada Mayín Correa

La diputada Mayín Correa dio positivo por COVID-19 y se mantendrá en cuarentena hasta el 20 de agosto.

"En esta ocasión, me dirijo a usted, muy respetuosamente, con el fin de informarle que, debido a quebrantos de salud me realicé la prueba de covid-19, resultando positivo; por lo que me incapacitaron del 4 al 20 de agosto de 2021", indica una nota enviada por la diputada al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames

Correa también dijo que se deben tomar mayores medidas de sanitización en las instalaciones de la Asamblea, "y más seguido en el pleno, ya que habría que evitar otros posibles contagios".

Mayín, de 85 años, ya estaba vacunada contra el COVID-19 y por eso no quedó en el hospital. Estoy en casa guardando la cuarentena, bajo supervisión de mis médicos, ya casi saliendo de esto.