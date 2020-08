Le miden el oxígeno a Movin

La compra de oxímetros por parte del gobierno y los precios que ofertan algunos proponentes, generaron ayer cuestionamientos a una propuesta en particular: la de Horacio Icaza y Cia.

El Ministerio de Salud pidió cotizar 32 mil oxímetros y una 14 empresas presentaron ofertas con precios de $8.69, $12.98, $19.00, $24.00, $14.88, $25.00, $35.62, 62.00 y $216.88 que fue la oferta de la empresa del directivo de Movin.

El periodista Jean Marcel Chéry preguntó ¿cómo justificará Movin la intención de uno de sus líderes (Horacio Icaza) de vender equipo médico con supuesto sobreprecio al Estado? El líder de Movin vende un oxímetro en $216.88 (el más caro) cuando otro lo ofrece a $7.95".

El también periodista Alvaro Alvaro dijo que acaba de cotizar en PROMED, empresa de larga trayectoria en Panamá, el precio de un oxímetro normal (nada especial para ir a la Luna) y me dicen que el costo oscila entre 12 y 18 dólares cada uno. Increíble cómo inflan algunas empresas los precios".

Icaza fue bombardeado en redes, pero se limitó a escribir: "hoy amanecieron los ociosos insinuando que como hay oxímetros de $12, que otros cueste $216.88 conlleva mi inconsciencia. Yo no sé si cobran por sus servicios o insinuar ahora es gratis, pero no se me ocurriría especular sobre su consciencia y menos sobre su conciencia".