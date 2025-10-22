Les echan 9 años de cárcel tras ser capturados con 1,6 toneladas de droga

Dos sujetos fueron condenados a 9 años de prisión mediante un acuerdo de pena por el delito de posesión agravada de drogas, tras su arresto este fin de semana cuando transportaban 1,6 toneladas de cocaína, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía indicó que logró que el Tribunal de Garantías de la provincia de Panamá Oeste "legalizara la aprehensión, imputara cargos y validara un acuerdo de pena pactado entre las partes".

La sentencia de 108 meses de prisión a los dos sujetos, no identificados, se emitió el 20 de octubre, junto con la inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término que la pena principal.

El suceso ocurrió el 19 de octubre, cuando la fiscalía en conjunto con la Policía Nacional (PN) aprehendieron "a dos ciudadanos que transportaban un total de 1.629 paquetes de cocaína, en dos vehículos", señala un comunicado oficial del MP.

La primera persona fue arrestada cuando conducía una camioneta donde transportaba 768 paquetes de droga, y la segunda, que conducía otro vehículo con 861 paquetes, fue capturada tras darse a la fuga.