Leyva se salvó del remezón de Petro

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, continuará ejerciendo sus responsabilidades como el líder de la Cancillería de Colombia y se salvó del remezón del gabinete del presidente Gustavo Petro.

La semana pasada, la Canciller de Panamá Janaina Tewaney Mencomo presentó una queja formal contra Colombia por las declaraciones “poco afortunadas” de Leyva.

El origen de la queja se dio cuando el responsable de la cancillería del Gobierno nacional hizo alusión al hecho de que la forma de abordar las relaciones con los Estados Unidos durante el transcurso de los últimos 200 años fueron inexactas.

Leyva señaló que las conversaciones entre ambos países se podrían estar desarrollando en el “Departamento de Panamá”, en alusión al conflicto diplomático alrededor del canal de Panamá (concebido mientras el istmo era parte de Colombia como departamento), y que llevó a la dependencia de ese territorio en 1903 con el apoyo de los Estados Unidos.

El señalamiento por parte de Leyva no pasó por alto, lo que llevó a que se pronunciara el canciller de Panamá. “Desde 1903 somos un país soberano e independiente, no somos ningún departamento de Colombia, país del que nos separamos y en nuestro territorio no existe ni una sola presencia de tipo colonial”, puntualizó Tewaney.

