Llega el convoy de las vacunas

A las 12:30 a.m. de hoy debió llegar al aeropuerto de Tocumen las 12,840 dosis de la vacuna contra el Covid-19, un cargamento mucho menor de las 40 mil que debía enviar a Panamá la farmacéutica Pfizer.

El despacho es apenas el 32% de lo que esperaba Panamá. La carga de "alto valor" como la denomina el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino vino procedente de EEUU en un avión de DHL.

Publicidad

Una vez la nave aterrizó en Tocumen se puso en marcha la operación Panavac-19 y se implementó la "cápsula de seguridad". Dos motorizados de la Policía de Tránsito encabezaba la caravana, seguidos de un vehículo de la Unidad de Fuerzas Especiales Contraterrorismo (UFEC), luego un panel de DHL, otro transporte de la UFEC, otro panel de DHL, otro auto de la UFEC, un camión extintor de los bomberos y tres motos con parejas de "Linces".

La ruta que se tomó fue el Corredor Sur con rumbo al depósito biológico ubicado en calle 37 cerca al hospital Santo Tomás.

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre afirmó que Pfizer les comunicó el lunes que el menor envío se debe a obras en su planta de producción, lo que limitará el abastecimiento a Europa y a países de América Latina por tres semanas, pero desde el 15 de febrero acelerarán la producción y cumplirán con el pedido de 450 mil dosis para el primer trimestre del año.

El doctor Eduardo Ortega Barria, consultor del Centro de Investigación en Vacunas de Panamá, explicó que el arribo de las 40,000 dosis de vacunas se ha visto afectada, por problemas de capacidad de producción de las dos vacunas de ARN contra el Covid-19.

Aseguró que habían estado siguiendo datos de países europeos que no estaban recibiendo las dosis que habían acordado recibir, así como también estuvieron observando las limitaciones en los Estados Unidos y esto se da producto de que cuando hay solamente dos productores de vacunas Ácido Ribonucleico, puede afectar a todo el mundo

Son vacunas que se han estado produciendo antes de autorizarse y se debe ajustar la producción de las vacunas para poder incrementar el número de dosis que se puede distribuir a nivel mundial”, detalló el Dr. Ortega.

En cuanto a los efectos adversos que pudiera tener la vacuna contra el Covid-19, el Dr. Eduardo Ortega descartó la posibilidad de que ocurra un deceso, sin embargo, dijo que en nuestro país se pueden presentar entre 5 y 11 episodios de anafilaxia (reacción alérgica grave) por cada millón de personas vacunadas, por lo tanto, podemos tener entre 20 y 40 episodios de anafilaxia en Panamá.

Sin embargo, destacó que habrá medidas para que en caso de que se presente una reacción alérgica de manera súbita y severa, la persona pueda ser manejada en el lugar donde va a ser vacunada. “Afortunadamente vamos a comenzar a vacunar en hospitales, porque vamos a empezar a trabajar con el personal de salud, el primero el sistema público de Salud es decir el Hospital Santo Tomás, el Complejo Hospitalario Metropolitano y hospitales privados, todos ellos tienen el mecanismo para poder manejar a una persona en caso de que presente una reacción alérgica severa y anafilaxia”.

El Dr. Ortega aclaró que el que una persona tenga un evento posterior a la vacunación, no hay que ligarlo automáticamente con el proceso de vacunación, sino que es una coincidencia y hasta que no se investigue si realmente está relacionado, no se puede asumir que fue la vacuna.

Reiteró que la Autoridad de Innovación Gubernamental ha establecido un mecanismo digital donde la persona va a poder incluir cualquier efecto secundario que sienta como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular.

Con la reducción del primer lote de vacunas habrá que reformular la programación de aplicaciones que contemplaba en la primera fase a trabajadores de salud de primera línea en la lucha contra el Covid-19 de hospitales públicos y privados; así como adultos mayores de 60 años encamados y en asilo.

Inicialmente se planificó que 14,415 dosis de vacunas serán enviadas a las 15 regiones de salud, 1,400 a hospitales públicos, 468 a hospitales privados, 1,040 instalaciones adaptadas para atender pacientes Covid-19, 305 dosis para personal de hoteles hospitales y 70 para centros de hisopados.