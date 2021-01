La opinión de Barceló fue compartida y rechazada por cientos de panameños. Algunos consideraron que era una falta de respeto sus palabras otros compartieron su pensamiento, afirmando que "Nito" (el presidente Laurentino Cortizo) no logró hacer que la farmacéutica entregara las 40 mil dosis prometidas al país. ¡Nos tienen de relajo! describió un usuario.

@karenh0991 se fue por la misma línea y escribió en Instagram: Totalmente de acuerdo, toda esa gente que esta ahí y cada movimiento que hacen en nombre de la vacuna es plata saliendo.

Por su parte @irvinalgarete mencionó: Ahora montan las vacunas en un carro bombero y las pasean por toda la ciudad en una caravana.

Lo cierto es que sí hubo un despliegue y toda una logística montada en la Operación Panavac-19 a través de una "cápsula de seguridad" (caravana) para custodiar la carga de "alto valor" (las vacunas).

@iranm1630 se mostró de acuerdo con el planteamiento de Barceló sobre "el show de media noche. Y si fueran q vienen todas pero son solo 12 mil y tantas. Costa Rica puso solo una foto del QUINTO VIAJE y son mas que estás q no han llegado a tierra".

Otros incluyeron en sus comentarios el costo de la logística que se montó la madrugada de hoy para recibir las dosis. La cifra no ha sido revelada por las autoridades.

Y, en medio de los comentarios a favor y en contra, el primer lote de vacuna de la covid-19 llegó al Depósito Nacional Biológico, ubicado cerca del hospital Santo Tomás, cumpliendo con todas las medidas para la conservación de las dosis y resguardadas por un equipo de seguridad impresionante.

Cada movimiento fue captado.



