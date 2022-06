LO DEJAN POR MUY QUEMÓN

La cantante Shakira y el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, anunciaron su separación tras 12 años de relación y dos hijos en común.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, son las 26 palabras para despedir más de una década de amor.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, se conocieron poco antes del Mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica en 2010, donde ella actuó y España se llevó la copa. La colombiana interpretó el famoso Waka Waka, que se convirtió en himno de La Roja.

Ella nació el 2 de febrero de 1977; él, el 2 de febrero de 1987, lo que les hizo sentir que estaban “predestinados a encontrarse”.

El zaguero del Barça fue infiel a Shakira con "una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos.

"Te Felicito", la última canción de Shakira, en colaboración con Rauw Alejandro, parece estar dedicada a la crisis que con Piqué: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", entre otras estrofas bastantes elocuentes.

El 14 de febrero, es la última foto que tiene la cantante con Piqué. La pareja se ve muy acaramelada y Shakira escribió: "Feliz día de San Valentín! Happy Valentine’s Day

