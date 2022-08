¡Lo nuevo! Casas pórtatiles (VIDEO)

La empresa británica Ten Fold Engineering ha diseñado una nueva tecnología de vivienda para que su hogar pueda acompañarlo donde quiera que vaya

Se llevó el concepto de casas portátiles, con las que puede viajar, al siguiente nivel mediante el diseño de casas autodesplegables que se pueden plegar o desplegar sin el uso de máquinas, mano de obra o cimientos.

Ten Fold Engineering con sede en el Reino Unido que lidera el mundo de los edificios portátiles a través de su innovación de casas modulares autodesplegables. Esta idea es desarrollada por el arquitecto David Martyn.

El costo estimado de una casa comienza en $130,000,

Las casas portátiles se pueden transportar en un camión a cualquier lugar que desee y, con solo hacer clic en un botón de un taladro manual a batería, tardará alrededor de 10 minutos en desplegarse en 3 veces su tamaño plegado original.

La unidad prefabricada, que puede expandirse a 64 metros cuadrados o unos 689 pies cuadrados, incluye 20 metros cuadrados de espacio para almacenar muebles o cualquier otro electrodoméstico.

La casa, que perfectamente podría funcionar en caso de desastre, cuenta con herrajes y acondicionamientos internos ya instalados, con paredes y tabiques de ubicación modificables para atender diferentes tamaños y necesidades.

La compañía ha desarrollado diseños como la "casa del árbol" que se despliega para convertirse en una casa del árbol flotante alada, mientras que la otra, denominada "sala de discusión", se expande en una enorme carpa en forma de A.

