¡LOS JODIERON! ARROZ CON TUNA PARA MINISTROS

Una sorpresa incómoda le ofreció ayer una dirigente Ngäbe-Buglé al equipo de gobierno que participa en la mesa única: un almuerzo de arroz blanco con tuna y con sardina, como un "gesto de buena voluntad" preparado con los productos que congela la administración Cortizo al pueblo.

La dirigente Domitila Sandoya, aclaró que la acción se les ocurrió desde las bases de Tolé, en solidaridad con el pueblo indígena que lleva 15 días durmiendo bajo la lluvia con la ropa mojada, "24/7", dejando a sus hijos solos en sus casas, luchando por el bien de todos y si ese tipo de alimentos está bien para los indígenas, entonces también debe ser "bueno para ellos", refiriéndose a los ministros.

La moderadora pedía respeto y no salirse de la metodología, a lo que la oferente del almuerzo respondió: bueno igual: respeten al pueblo que está en la calle buscando una solución.

Domitila dijo que no entiende por qué los ministros no se quisieron comer el menú que les ofrecieron, si esos son parte de los alimentos que fueron congelados para toda la población de Panamá, son alimentos deliciosos y exquisitos".

El acto no fue bien recibido por las autoridades que se levantaron de la mesa, pero quien no vaciló en disfrutar el almuerzo por el arzobispo José Domingo Ulloa, quien, sin embargo, llamó al orden, anticipando que ese hecho sería destacado en los medios y crearía morbo, cuando lo principal es lograr que el diálogo no fracase, porque no es un tema político, es una justicia social, para que los más pobres vean un rayo de luz.

¡Aquí no es una lucha de clases...en qué familia no hay pelea, en la mesa no estamos ángeles, ni santos...somos humanos.