Los "Superman", la confianza y el círculo familiar

Hay un temor de una segunda ola de contagios, luego de la reapertura de la mayoría de las actividades económicas, que puede generarse desde el círculo familiar, en donde la confianza hace bajar la guardia y sus miembros estar más expuestos al contagio de Covid-19.

Casi nadie respeta las medidas sanitarias cuando están en su “círculo de confianza”, ¡Se quitan las mascarillas! ¡Es de terror! Así lo planteó Harry Ho, experto en desarrollo y operaciones internacionales, quien desde hace más de cinco meses analiza a diario, las cifras del informe epidemiológico del Ministerio de Salud y tiene una visión lógica sobre lo que ocurre en Panamá.

Ho sostiene que a pesar de que las cifras muestran una baja, "no estamos dentro de los valores óptimos o fuera de riesgo debido a que aún estamos en los rangos de 5 mil a 6 mil contagios nuevos por semana (+500 por día).

Como parte de su análisis, identifica los tres grandes grupos de riesgos que pueden expandir el Covid19 en Panamá, en momentos en el que la mayor parte de la población sale a la calle a enfrentar la nueva normalidad en el país.

El principal grupo lo conforman aquellas personas que se creen SUPERMAN y piensan que nada les va a pasar, por lo que no respetan las medidas sanitarias; luego están las personas que no tienen recursos para seguir adecuadamente las medidas sanitarias y están expuestas al día a día y por el último, las personas que no siguen con disciplina las medidas sanitarias.

"El riesgo está latente en la calle, pero puedes estar perfectamente en un salón cerrado, con 2 metros de distancia y con mascarillas; sin embargo, NO te vas a contagiar; esto es un “hecho” y lo puedo decir porque lo he vivido".

A pesar de las dificultades, Ho piensa que la gente está cambiando su forma de actuar, aunque no es fácil, debido que Panamá es un país que apenas tiene 5 meses usando mascarillas en comparación con Asia que desde hace 19 años la utiliza como forma de vida normal.

Actualmente hay un sentimiento de miedo y de riesgo, pero la vida debe continuar, debemos aprender a convivir con el Covid19, respetando las medidas sanitarias. Mi mensaje siempre ha sido: "si YO me cuido, Yo te cuido", dice este también motivador y creador de "Un Mundo Positivo y de Éxito".

Crítica: ¿Existen dos factores que están ayudando a bajar los casos?

Ho: Primero: definitivamente hay que ver en términos estadísticos con el MINSA, que los nuevos contagios están en los jóvenes o personas menores de 45 años. Su cuerpo actúa diferente ante el Covid19, y personalmente conozco personas con Covid19 positivo asintomáticos y algunos con síntomas leves; eso ha ayudado a que realmente no existan tantos fallecimientos por complicaciones.

Segundo: Las personas están tomando la disciplina de usar las mascarillas, casi nadie está en la calle sin mascarillas. Los brotes o contagios pueden ocurrir en hogares y lugares de "confianzas" en donde se olvidan de las medidas sanitarias, y comienzan a contagiarse entre familiares y amigos.

De parte del Gobierno, la trazabilidad y la ayuda a los contagiados son dos acciones que han tomado excelentes iniciativas para minimizar los riesgos y dar seguimiento para que las personas contagiadas no generen más riesgo a la sociedad, y cuidándolo hasta recuperarse. El cuidado, no solo es para los que están en hoteles y hospitales, tienen que ser para todos, incluyendo en casa, así combatimos y acorralamos al Covid19.

El combate contra el Covid19 es por tierra, aire y mar = sintomático, asintomáticos y presintomáticos. A ninguno tenemos que ignorar.

Crítica: Para usted, ¿el cambió de la conducta del panameño influyó en el descenso de las cifras?

Ho: Sí. La conducta es parte del éxito. La conducta, el respeto y la disciplina a las medidas sanitarias, la mayoría de los panameños han sido influenciados. El tiempo iba ser la evidencia más clara.

Pero, los valores óptimos para considerar que hemos logrado contener y acorralar están aún un poco lejos. Debemos tener un porcentaje de positivismo (velocidad de propagación) menor a 15%, y los nuevos contagiados no deben superar los 200 por días; tener valores por encima de 500 por día no es bueno (manteniendo las pruebas diarias por encima de las 3,000), significa que hay mucho por trabajar.

Tener valores de nuevos contagios por día por encima de 500, puede causar una segunda ola como lo hemos visto en otros países, por lo que se requiere mayor esfuerzo en acorralar el Covid19 todos los días (pruebas masivas).

Crítica: ¿Las cifras podrían dispararse ante la apertura de más actividades económicas y el levantamiento de la medida de movilidad? ¿Cómo poder frenarlo?

Ho: En otros países, la apertura o haber tenido CERO cuarentena, nunca ha significado un aumento del Covid19; la falta de cultura y la disciplina en las medidas sanitarias hacen el aumento de contagios o la llegada de la segunda ola.

Para frenar el Covid19 sin tener vacuna, solo dos grupos unidos lo pueden hacer: la sociedad y el Gobierno. La sociedad actuando con disciplina a las medidas sanitarias y el Gobierno ayudando a detectar a todos los contagiados, segregando de la sociedad, seguimiento y ayuda a su salud, hasta su integración en la vida sana.

Crítica: La lógica mueve su vida... ¿Cómo ve el panorama después de las aperturas?

Ho: El panorama de una segunda ola es casi seguro. Al pueblo panameño nos castigaron con +5 meses de cuarentena y restricciones; y eso puede causar que la gente quiera salir a visitar a familiares y estar con amigos. Estar en la calle con disciplina, las personas lo pueden hacer porque están en su mente el riesgo de contagiarse; la preocupación más grande y que he visto en las 2 últimas semanas es pequeñas reuniones, visitas entre amigos, abrazo, besos, etc.

¡Cada vez que veo personas y familiares entrando a una casa, se quitan las mascarillas como si fueran abrigos!, la mascarilla NO es una vestimenta y eso es el ERROR más grande que estoy viendo ahora que flexibilizaron las restricciones. Es preocupante.

Estoy muy, pero muy preocupado por la segunda ola. No se qué tan grande o pequeña pueda ser; todo dependerá de nosotros, una vez tengamos la apertura casi total.

No puedo decir que sea alentador, porque ya estoy viendo la conducta inicial de la sociedad, y veo las consecuencias de lo que puede ocurrir si no actuamos con disciplina las medidas sanitarias.

No es muy alentador su panorama, pero es lo suficientemente real para pensar lo que va a pasar. La experiencia de otros países debería ser el escudo de Panamá.

La experiencia de otros países es el reflejo de lo fuerte o débil de la cultura dentro de la sociedad. Eso hace fuerte al país para salir adelante ante cualquier adversidad sin importar lo duro que haya impactado. Nadie es responsable de tu salud, que uno mismo.