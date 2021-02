Lotería retomará sorteos de domingo y miercolito

Los sorteos de la Lotería Nacional volverán a realizarse con normalidad, ante el levantamiento de la cuarentena total, a partir del próximo 6 de marzo, pero el primer sorteo dominical será el 14 de marzo.

Los sorteos se realizarán a puertas cerradas en su horario acostumbrado, 1:00 p.m., desde el auditorio de la sede principal

Publicidad

Explica que para los sorteos dominicales, la devolución opcional se hará los días sábados en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y la obligatoria los días domingos de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía. Para los sorteos intermedio, la devolución opcional se realizará los días martes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y la obligatoria los días miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Según el calendario establecido por la Lotería, los siguientes sorteos se realizarán en las siguientes fechas:

Viernes 5 de Marzo: se realizará el sorteo N°5281-3970 que corresponde al domingo 7 de junio de 2020, dedicado al Día Mundial de los Océanos.

Miércoles 10 de marzo: será el sorteo N°2794-3034 con el diseño del Corpus Christi, que corresponde al miércoles 10 de junio del 2020.

Domingo 14 de marzo: tendrá lugar el sorteo N°5282-3971 en reconocimiento al Día del Trovador y Poeta de la Décima, correspondiente al domingo 14 de junio de 2020.