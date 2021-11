Lucy denuncia a exprocuradora, fiscales y exjefes de inteligencia

La exministra de Educación, Lucy Molinar presentó ayer ante la Procuraduría de la Nación una denuncia en base a las revelaciones del testigo protegido "Euro14" (Abraham William), donde reveló que fue coaccionado durante el gobierno del exmandatario Juan Carlos Varela, para fabricar casos relacionados con el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Molinar destacó que desde el gobierno de Varela, junto al Consejo de Seguridad y la Procuraduría de Kenia Porcell, se armó una estructura muy sólida para manipular la opinión pública y descalificando a todo el mundo y haciendo ver que todo el mundo robó.

En su denuncia, Lucy Molinar pide iniciar investigación contra: Kenia Porcell, Zuleika Moore, Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Nathaniel Murgas, Tania Sterling, Eric Estrada, Jacinto Gómez, Vielka Broce, David Hidalgo y Rolando López.

En el escrito presentado al procurador Javier Caraballo se solicita que se pida el audio de la audiencia granos celebrada el 16 de noviembre de 2021 ante la juez del Juzgado Primero Liquidador de Panamá, Agueda Rentería, donde "Euro14" , revela a los involucrados en la fabricación penales desde la Presidencia de Juan Carlos Varela.

Además pide se le brinde protección a "Euro14" ,

Estos montajes no solo me afectaron personalmente y a mi familia: utilizaban para ello el mismo modus operandis: un medio de comunicación "denunciaba" y se activaban los fiscales, imputaban e imponían medidas cautelares...era evidente una estructura construida para dañar personas y no para hacer justicia, exclamó la también periodista.

Para Lucy Molinar, la forma en que miembros del Ministerio Público han dañado la vida y honra de personas, sometiendonos a procesos cuando no existía razón alguna para llevarlos adelante, "no puede quedar impune",

La exministra pidió a Caraballo iniciar una investigación inmediata contra la red que se prestó para simular hechos punibles...nunca más se debe usar la justicia para vendettas personales de quien detenta el poder.

Molinar advirtió que su denuncia no quedaría solo en Panamá,sino que acudiría a las instancias internacionales.

Además reveló que en el caso de las mochilas, las compradas por el gobierno de Varela costaron 33% más y en el tema de granos, el contrato tenía apenas 3 meses de vigencia cuando se acabó su gestión. Era un contrato a 9 meses y si había alguna irregularidad lo correcto era haber ejecutado la fianza, cosa que no se hizo.

La denuncia es por delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia, contra la fe pública y cualquier otro delito que se cometieron en su perjuicio en el caso de granos y mochilas.

Indicó que espera que el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, haga lo correcto, ya que “cuando decidió (denunciar), es porque no tengo dudas de que él lo va hacer, yo entiendo que es muy difícil investigar a tus compañeros o gente que trabaja contigo, pero por amor al país es correcto, yo ahora tengo suficientes evidencias para saber que no estaba equivocada”

La exministra asegura tener pruebas suficientes para certificar que, si hubo dolo y mala intención, “yo no hubiera dado el paso que he dado hoy, si no tuviera suficientes elementos”.

Dijo que abriga la esperanza de que esto no afecte al testigo protegido, “lo que si se es que mientras él hablaba había dos fiscales que participaron de todos estos procesos y ninguno negó lo que estaba diciendo, es más, cuando él decía: “ se acuerda, usted estaba ahí fiscal, los dos asentían”.