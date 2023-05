Madre dice que alertó sobre problemas cardíacos de su nena

La madre de la niña panameña de 8 años, que falleció el miércoles bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas, denunció en una entrevista con Telemundo, que avisó de los problemas cardíacos de la menor Anadith Tanay Reyes Álvarez.

"Allá donde yo llegaba con las autoridades, yo siempre les decía lo que había pasado y nunca me escucharon. Sólo porque yo soy inmigrante".

La menor sufría una cardiopatía congénita y anemia de células falciformes y su familia cruzó la frontera "para seguir con el tratamiento [médico]", según relató su tía Lorna Santos, quien vive en Nueva York.

La madre de la menor, la hondureña Mabel Álvarez, dijo: "queremos que esto no quede impune, no queremos que esto le vuelva a pasar a ningún niño". "Buscamos ayuda para que sea enterrada en Nueva York. No buscamos dinero para nosotros, sino ayuda para moverla a Nueva York, porque la Cancillería no se hace cargo", agregó la mujer.

Anadith llegó a Estados Unidos el 7 de mayo junto a sus padres (hondureños) y dos hermanos de 14 y 12 años. Murió el 17 de mayo por una “emergencia médica” en un hospital cerca de la estación de la Patrulla Fronteriza en Harlingen (Texas), donde estaba siendo procesada la familia para examinar su derecho a asilo, según las autoridades migratorias.

“Lo que yo me pregunto es por qué la mantuvieron allí varios días, sabiendo cuál era el problema de la niña”, dijo su tía Lorna Santos. A su llegada a la estación migratoria fue diagnosticada con gripe tras reportar malestar, agregó Santos.

“Le hicieron unos exámenes y salió positiva. Desde ese entonces, la niña no fue la misma. No se sentía bien, me comentó la mamá”, relató Santos.

El cónsul hondureño en McAllen, José Leonardo Navas, dijo el jueves que la niña había nacido con un problema del corazón y su padre le contó que había sido operada tres años antes en Panamá.

