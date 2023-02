Madurez empresarial en año preelectoral en Panamá

Se avecinan las elecciones en Panamá y para los que hemos vivido lo que ha ocurrido cada cinco años, sabemos que es momento en que algunas inversiones importantes, se frenan para ver qué sucede y las ventas a crédito aumentan por la necesidad del mercado, sin importar los riesgos de un creciente endeudamiento.

Así mismo, los que estudiamos el tema de los negocios internacionales a nivel regional, notamos que ahora Panamá representa una oportunidad de negocio en una región en que en otros países son mayores los índices de riesgos a la inversión, ya que cuentan con sistemas presidenciales de izquierda.

En nuestras decisiones empresariales, al celebrar contratos internacionales, debemos adicionar el factor de cambio de moneda y fluctuación de tasas de intereses, además de los siguientes: 1) el notable aumento de liquidez en Asia; 2) el desarrollo de nueva tecnología en Europa en materia de experimentos en la etapa de producción sostenible de la cadena alimentaria; 3) los sorprendentes productos para almacenamiento de agua potable y 4) la carencia y aumento de costos de materia prima para la producción de artículos electrónicos.

Es momento de considerar, ante el aumento de las deudas con empresas internacionales por transacciones comerciales, que se permita explorar la posibilidad de que algunos de estos acreedores reciban empresas de Panamá, en dación en pago, cumpliendo con las normas de libre competencia, concentración económica y legislación antimonopolio.

Nuestro país no ha perdido competitividad, como aseguran algunos que insisten en que nuestro modelo económico ya no atrae a la inversión extranjera, por ejemplo, so pretexto de que nuestro sistema de sociedades anónimas se vio afectado por imposiciones extranjeras, que la vitrina mundial que representaba la Zona Libre de Colón ya no es necesaria por el aumento de las compras por el internet y porque ya los consumidores de dicho mercado compran directo a las fábricas.

Ahora es el momento adecuado para más fusiones y adquisiciones, dado que se recortan los eslabones en las cadenas de suministro y distribución sumado a que sin perjuicio de las normas antimonopolio y de libre comercio que debemos respetar, las grandes empresas necesitan comprar a otros por el aumento en los costos y disminución en los márgenes de ganancias que representa la mayor oferta internacional.

Si un distribuidor vende cien marcas de un mismo producto, el fabricante de cada marca produce un número de piezas sujeto a la demanda del mercado por la variedad en la oferta de varias marcas del mismo producto que hace ese distribuidor, por lo que es posible que el fabricante considere intentar comprar la empresa del distribuidor y aumentar su catálogo de activos. Similar situación ocurre en la cadena de producción alimentaria en tiendas y restaurantes. Trasladar este principio a nuestro mercado nos hace pensar en la posibilidad de que empresarios e inversionistas de Europa y Asia exploren la posibilidad de comprar empresas en Panamá, sean las ubicadas en la Zona Libre de Colón o en otras áreas económicas especiales para posicionarse como el eslabón del tercero distribuidor y ellos mismos atender la cadena de distribución al mercado regional y local.

Debemos aprovechar el momento que vive la región y tomar decisiones a nivel gerencial producto de la madurez empresarial que requiere el mercado internacional, sin descuidar nuestro mercado local, especialmente en empresas en que la tercera generación de los dueños, limita su participación a la toma de decisiones gerenciales y no participa activamente en las actividades diarias de producción y ventas.

Para estar preparados frente a este momento político y económico en nuestro país, debemos conocer lo que tenemos, verificar que todo lo requerido este documentado, utilizar las herramientas tecnológicas, ponerle un precio actual a lo que hacemos y mercadearnos adecuadamente.

1. Conocer lo que tenemos:

Esta necesidad permite estar preparados ante una propuesta de inversión, que debe incluir un acuerdo de confidencialidad, para minimizar el riesgo de exponer información sensitiva a empresarios oportunistas y ociosos que busquen escudriñar en la información de la competencia para mejorar su productividad. Debemos estar preparados por si algún inversionista o grupo empresarial que quiera expandir su catálogo muestre interés en explorar la posibilidad de hacer una oferta limitada en tiempo, para adquirir nuestra empresa.

Muchas empresas o grupos empresariales, a lo largo de su historia registral constituyeron diversas entidades o ficciones jurídicas para celebrar transacciones, proteger el patrimonio empresarial o para determinada inversión, por ejemplo, sociedades, fundaciones de interés privado, fusiones o escisiones.

Gracias a algunos buscadores y avances tecnológicos hoy podemos documentar y verificar ese historial registral con mayor rapidez para ofrecer una certeza jurídica al inversionista sobre dichas transacciones.

2. Verificar que todo lo que tenemos este documentado:

Se acabaron los tiempos en que nos limitábamos a que los expedientes de clientes y suplidores solo contaban con la tarjeta de presentación, respectivamente.

Hoy en día es imperante ser más proactivo y diligente en la certeza del patrimonio empresarial, los expedientes de los clientes deben contar con estándares y documentación “Conozca a su Cliente, si son ventas o prestación de servicios a crédito; incluir cláusulas arbitrales en los documentos que respalden el crédito que otorguemos como por ejemplo “pagares” y fianzas personales o entre sociedades del mismo grupo empresarial, los cuales deben ser actualizados para evitar el tema de prescripción del derecho a reclamar. Esto dada la mora judicial en nuestro sistema de administración de justicia.

Es importante que en los contratos de alquiler el propietario o arrendador traslade al arrendatario su obligación de cuidado como buen padre de familia y si permite el subarrendamiento, imponga esa obligación, en especial para propiedades ubicadas en áreas económicas especiales como en la Zona Libre de Colón. Los subarrendatarios deben cumplir con las mismas obligaciones de los arrendatarios, similar a lo que ocurren en los regímenes de propiedad horizontal en los que al arrendatario se le impone la obligación de cumplir con el reglamento de copropiedad. De esta manera se disminuye el riesgo para las aseguradoras y debe ser más expedita la atención de reclamos por siniestros.

3. Utilizar las herramientas tecnológicas:

Una de las críticas a las majestuosas salas de venta con imponentes detalles de “Gypsum” y mármol, es que ha disminuido la atención presencial. Esto ya se veía venir por la pandemia del Covid-19, que disparó las ventas y prestación de servicios por internet, que permitió trabajar por videoconferencias y recibir pagos en línea, oportunidad que no debió ser desaprovechada.

Hoy en día es común publicar en diferentes aplicaciones los productos y servicios del catálogo de lo que ofrecemos, sin perjuicio de que algunos han impuesto claves de acceso a dicha información, sujeta a solicitudes para conocer a los clientes a los que les permiten dicho acceso, y minimizar el acceso a la información, que pueda obtener la competencia maliciosa.

4. Ponerle un precio actual a lo que hacemos:

Establecer el precio de su empresa es una necesidad ante la presencia de posibles interesados. Este precio no se establece de manera caprichosa o antojadiza, ni se determina con la simple lectura de un estado financiero, descontando el pasivo, del activo, para concluir la ecuación aritmética en el capital. Esto va más allá, requiere un análisis hecho por abogados y asesores de inversión en materia de reportes de registro de marcas, riesgos por posibles reclamos o procesos judiciales en curso, exigencias contractuales pactadas a futuro con suplidores sobre cumplimiento de número de compras, planes de inversión y otros indicadores.

5. Mercadearnos adecuadamente:

Esto significa que debemos colocar el nombre de nuestras empresas en un sitial, para que las vean posicionadas en el mercado como empresas sólidas, robustas y atractivas a la inversión, en especial las listadas en bolsa y las que publican sus estados financieros.

Es importante que las empresas locales publiciten en sus páginas electrónicas las inversiones que hagan en capacitaciones del personal, crear conciencia en la necesidad eliminar el uso del papel y planes a futuro sobre economía verde.

Estos pasos deben ir acompañados de decisiones políticas para mercadear a nuestro país, por lo que aprovecho la ocasión y someto a la consideración de quién o quiénes hacen los nombramientos en el Gobierno de Panamá, que ahora en que algunas personas dejan de laborar en el gobierno para iniciar sus campañas electorales, sus vacantes sean llenadas por personas sin importar el partido político en que estén inscritos los candidatos al puesto, pero que tenga el compromiso profesional y la trayectoria requerida para el puesto a ocupar.

En conclusión, es el momento de reconocer que los ojos de los inversionistas que no quieren crear nuevas empresas, pero quieren comprar otras empresas están en Panamá, no solamente como por ser un país que cuenta con una importante conectividad logística territorial y marítima, pero ahora también por su importancia regional, en la cadena de distribución de productos y servicios.

A nivel gerencial piense en lo que está haciendo en su empresa y si lo considera adecuado contacte a su asesor de inversión y abogados, respectivamente, para estar preparado, ya que quién sabe y en cualquier momento se le presente una oportunidad para explorar la posibilidad no solo de comprar un producto o una de sus propiedades, si no ofertar por toda su empresa o pueda utilizar su empresa o alguna de ellas para pagar una deuda mediante la figura de Dación en Pago, respectivamente.

