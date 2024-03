Magistradas insisten en mantener competencia de Zulay pese a renuncia

La magistrada de garantías Ariadne García Angulo accedió a reprogramar para el 3 de abril de la audiencia de imputación de cargos para la candidata presidencial Zulay Rodríguez, quien renunció a su cargo como diputada, pero la Corte Suprema de Justicia, insiste en mantener el conocimiento de la causa de los lingotes de oro.

Se alegó la no comparecencia de Rodríguez para posponer la audiencia. La solicitud de reprogramar la audiencia fue realizada por la magistrada fiscal María Cristina Chen Stanziola, toda vez que el artículo 278 del Código Procesal Penal indica que a la audiencia debe comparecer el fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

La sesión, que se efectuó de manera presencial y a través del programa de videoconferencias Zoom, comenzó a las 10:22 a.m. de ayer y concluyó a la 10:41 a.m., y en ella participaron el denunciante Juan David Penagos; el defensor público distrital Danilo Montenegro, quien representó a la diputada por la inasistencia del defensor particular, y Dalys Campines, defensora de víctimas del delito del Órgano Judicial.

En tanto, el abogado Angel Alvarez dijo era cierto que se encuentra de viaje (por trabajo), pero eso no era la excusa para no celebrar la sesión fijada, bien pudieron enviar el vínculo para conexión virtual como se hizo para que participara la presunta víctima desde México. Además estaba el defensor público Danilo Montenegro, Director Nacional de Defensoría.

Alvarez sostuvo que es obvio que prefirieron no adelantar este acto porque es el pleno quien debe decidir el tema de la pérdida de la competencia que se produjo con la renuncia de Zulay Rodríguez. Además, el jueves Magistrada Juez de Garantías fue notificada de un amparo sobre la competencia y rindió un informe al Pleno de la propia Corte para que se decida lo que es más que evidente: que renunció, añadió el abogado.

Lo irónico -añadió Alvarez- es que intenten retener la competencia, aduciendo que la Comisión de Credenciales no ha mandado la nota al presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas para informarle que la diputada renunció - hecho público, notorio y consumado - pero sí tuvo tiempo para enviarle una nota a la Corte para decir que no ha visto la renuncia que el Presidente del legislativo le puso en conocimiento desde el 27 de febrero de 2024.

Además en la Asamblea se aduce que los temas son tratados en orden cronológico de entrada y que eso es lo correcto, pero en la Corte los asuntos ligados a Zulay tienen un tratamiento distinto, la prioridad omite seguir ese mismo orden cronológico de entrada de los expedientes que invoca el diputado Raúl Pineda.

