Magistrado Arellano presidirá Red Mundial de Justicia Electoral

El magistrado Narciso J. Arellano Moreno, presidente del Tribunal Electoral de Panamá, presidirá la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE).

El proceso para seleccionar al magistrado Arellano se cumplió conforme a los procedimientos establecidos y con la participación de los distintos organismos e instituciones que integran la comunidad electoral internacional.

"Me complace comunicarle que el 100 % de los miembros que emitieron su voto expresaron su aprobación a su candidatura, lo cual refleja un reconocimiento a su liderazgo”, expresó Alberto Guevara Castro, secretario técnico de la RMJE.

La RMJE reúne a tribunales electorales y órganos judiciales de diversos países para intercambiar experiencias y buenas prácticas en el campo de la justicia electoral.