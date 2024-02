Magistrados impedidos en caso de Martinelli

El abogado y candidato a vicealcalde por Panamá, Roberto Ruiz Díaz advirtió que los magistrados Eduardo Valdés Escoffery, Luis Alfonso Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, están adelantando criterios en el caso del candidato presidencial Ricardo Martinelli, lo cual puede provocar su impedimento para atender y tramitar cualquier solicitud con relación a inhabilitaciones.

ara el compañero de fórmula municipal que lidera Mayer Mizrachi, el Tribunal Electoral va de tumbo en tumbo y ayer en el decreto 12 de 18 de febrero anticipan la inhabilitación de Martinelli.

!Ojo con esa frase... adelantan concepto sobre un tema que no les ha llegado aún!, señala el también ex Embajador en Paraguay, Ecuador y Rusia y ex Director de Contrataciones Pública y de Desarrollo Institucional del Estado.

Ruiz Díaz señala que los magistrados pueden haber incurrido en violaciones de los artículos 13 y 14 del Código Judicial con esos pronunciamientos.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio