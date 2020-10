Mañana inicia el segundo trimestre escolar y se espera mayor cobertura educativa

El segundo trimestre del año escolar 2020 se iniciará este lunes, 12 de octubre y según cifras estadísticas del Ministerio de Educación (Meduca), el 82% de los estudiantes matriculados en los centros educativos del país están recibiendo sus clases a través de las distintas plataformas digitales y la atención semipresencial en áreas de difícil acceso.

Mañana, medio millón de estudiantes regresarán a las aulas virtuales, bajo la modalidad de educación a distancia con el apoyo de diferentes plataformas digitales y los programas de radio y televisión de Conéctate con la Estrella, y según el seguimiento y monitoreo realizado por el Meduca, al cierre del primer trimestre del año lectivo 2020, unos 547,676 estudiantes continúan sus estudios a través de la modalidad de educación a distancia.

Según dio a conocer este domingo el Meduca, no se han podido localizar a unos 58,268, por lo que la entidad realiza los esfuerzos para poder sumarlos durante el segundo trimestre del año escolar, por lo que se espera que la cobertura educativa aumente dentro de los próximos días.

Debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19 a más de 147 mil estudiantes se les tuvo que adecuar la metodología de enseñanza de acuerdo a su entorno, por la falta de conectividad y acceso como en el caso de las comarcas, en donde los estudiantes reciben las clases bajo la modalidad semipresencial, para lo cual los educandos acuden su plantel semanalmente y el docente les entrega los cuadernillos de autoaprendizaje.

Según los datos registrados en Microsoft hay 346.109 usuarios activos que utilizan los correos electrónicos, de igual forma 193,321 se conectan a través de Microsoft Teams, otros 166,678 lo hacen a través de Share Point; mientras que 148,112 están registrados en Oner Drive.

En la plataforma Titan by Educaline mantiene 21,467 estudiantes activos; Edmodo otros 12,905; Ester registra 7,838 que están en actividad; el Milaulas tiene 4,247, según los monitoreos realizados recientemente, por la dirección nacional de Informática Educativa y Microsoft.

Las tablets entregadas a los estudiantes de las comarcas les permiten recibir sus clases bajo la modalidad off-line, se cuentan 1,377 y en el plan educativo solidario, a la fecha se atiende una población de 45,669 estudiantes.

El Meduca informó que el segundo trimestre concluirá el 18 de diciembre de 2020 y del 21 al 30 de diciembre, se realizará un balance de actividades y graduaciones.

Las lecciones presenciales fueron suspendidas y se adoptó continuarlas a distancia con dos trimestres, establecido en el Decreto Ejecutivo N° 564.

Actualmente, una comisión interinstitucional del Ministerio de Educación (Meduca) y Ministerio de Salud (Minsa), evalúan los temas de bioseguridad y las propuestas para posibles reaperturas con el personal administrativo de las escuelas y así brindar los servicios educativos que esto requiere.

Cientos de estudiantes graduandos participan de los cursos de reforzamiento académico que se llevan a cabo con el apoyo de universidades oficiales y particulares, acción que les permitirá aprobar sin contratiempos las pruebas de admisión para su ingreso a las facultades de medicina y carreras afines.

El Meduca creó una red de reinserción y retención escolar, articulada con actores de la sociedad civil, para identificar a los alumnos que aún no se han inscrito en el sistema educativo y en el que participan gobiernos y líderes locales, compañeros de clases y la comunidad en general.

El niño que no se ha podido matricular, tiene la oportunidad aún de hacerlo, pues es obligación, por el derecho que le asiste, hacer los ajustes curriculares necesarios y así recuperar el tiempo. Se buscarán las medidas de apoyo y reforzamiento con un currículo flexible.