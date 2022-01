¡Mañanitas para Don Bosco!

La Basílica Menor de Don Bosco celebra hoy desde las 5:30 a.m. las mañanitas en honor al santo de la juventud. Habrá misas a las 6:00 a.m, 7:30 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., al mediodía. 4:00 p.m. y 5:30 p.m.

Ayer, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta presidió la eucaristía dominical y los fieles pudieron venerar una reliquia de Don Bosco que se exhibió en el patio del templo.

En su homilía, el arzobispo dirigió un sermón de apoyo al jugador José Fajardo, destacando que a veces caemos y creemos que defraudamos a los demás; así pasa a veces...la vida está llena de baches, y solos los verdaderos campeone, saben levantarse y emprenden el camino una vez más.

A los que critican a los jugadores, Ulloa destacó que la medida que usen, la usarán con vosotros, y con creces. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará con creces hasta lo que tiene.