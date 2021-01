Mañanitas y misas para Don Bosco

Panamá celebra hoy su devoción a San Juan Bosco. Desde temprano en la basílica menor se le cantarán las mañanitas en honor al pastor y educador de los jóvenes.

El padre Domingo Soldati sdb, fue el artífice de la devoción a Don Bosco en Panamá. Llegó al país en 1928. Durante su estancia en nuestro país, iba de casa en casa pidiendo colaboración para los niños del Hospicio Don Bosco y vendiendo las obras diseñadas por sus muchachos. En todas las casas iba dejando una estampa de Don Bosco, aún antes de que fuera canonizado, señala una nota difundida en las redes sociales de la basílica.

Publicidad

Además de llevar la caridad a los chicos, regalaba cuadros con la imagen de Don Bosco. Imprimía oraciones y las repartía, propagando su devoción. Los alumnos, una vez que salían con su título profesional, se esparcían por el país y se convertían en multiplicadores del amor a Don Bosco. Incluso, tiempo después, se convertían luego en benefactores del Hospicio, lugar que brindaba educación integral a niños y jóvenes de escasos recursos.

El padre Soldati recolectó pedir dinero para la construcción de un templo dedicado a Don Bosco, puesto que la devoción de los fieles al santo de la alegría era cada vez mayor. No pudo ver edificado este Templo, ya que fallece el 30 de enero de 1945, pero reunió los fondos para iniciar la construcción de lo que es hoy la Basílica Don Bosco.

La primera piedra del Templo Votivo Don Bosco fue bendecida y colocada por el Padre Inspector de los Salesianos en Centroamérica, Serafín Santolini, el 30 de enero de 1949.

Hoy en honor a Don Bosco se le cantarán las mañanitas a las 5:30 a.m. y habrá misas a las 6:00 a.m., 8:00 a.m y 11:30 a.m.